Roma batte Cremonese 1-0. Gol di Smalling, Zaniolo ko

Roma batte Cremonese 1-0 la cronaca La gara dell'Olimpico è stata decisa da un colpo di testa di Smalling. Partita decisamente più combattuta del previsto: la Cremonese gioca a viso aperto per tutti i 90 minuti e sfiora anche la rete in più occasioni. Alla fine, però, è stata la qualità della Roma ad avere la meglio: gli uomini di Mourinho sono a punteggio pieno dopo due gare. Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in barella al 44' del primo tempo della gara contro la Cremonese per un infortunio alla spalla sinistra dopo un contrasto di gioco con Lochoshvili. Per il calciatore seguiranno accertamenti, al suo posto è entrato El Shaarawy.

Zaniolo costretto a lasciare il campo in barella al 44' per un infortunio alla spalla sinistra

MOURINHO: 'ZANIOLO SICURAMENTE SARÀ FUORI PER QUALCHE TEMPO'

"Zaniolo sicuramente starà fuori per qualche tempo". Al termine del match vinto 1-0 contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho conferma che i tempi di recupero dall'infortunio alla spalla di Zaniolo non saranno brevi. "E' preoccupato per l'infortunio di Zaniolo? Fa parte della vita, piangere non aiuta. Ovviamente tu hai in testa strategie e ti trovi in una situazione in cui siamo pochi con due giocatori fuori". Serve un rinforzo mercato? "In questo progetto tutti vogliamo lo stesso: lavorare per il bene del club. Queste decisioni partono dalla proprietà e dal direttore che sanno bene cosa vorrei. Ora con Wijnaldum e Zaniolo hanno avuto due difficoltà extra. Però siamo tutti insieme e troveremo la migliore soluzione possibile".

PINTO: 'RIMPIAZZARE WIJNALDUM? C'È TEMPO PER PENSARCI'

"Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte". Così, intervistato da Dazn prima di Roma-Cremonese, il gm dei giallorossi Tiago Pinto dopo l'infortunio di Wijnaldum, mentre i giocatori di José Mourinho effettuano il riscaldamento indossando una maglietta con la scritta "Forza Gini". "Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione . dice ancora Pinto - e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo (Afena Gyan ndr): si vede che non ha mai giocato a calcio. Siamo una famiglia, abbiamo gli allenamenti come tutti". Ma ora la Roma cercherà sul mercato un altro centrocampista? Circola il nome di Bakayoko e Grillitsch..."Avremo tempo per pensare a questo. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo", la risposta di Pinto, che poi parla di Zaniolo. "Ha fatto un pre-campionato incredibile, sta bene e a fine mercato ne parleremo - annuncia -. Quel che è chiaro è che sta bene e sta migliorando. L'anno scorso lo dicevo che sarebbe stata una stagione difficile per lui, che doveva riprendersi da un infortunio".