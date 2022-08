Casemiro saluta Real in lacrime, non vado via per soldi

Cinque Champions e un saluto in lacrime. Casemiro si congeda dal Real Madrid, in partenza per lo United che lo ha pagato 70 milioni di sterline (e ne darà 18 all'anno al giocatore), e risponde alle illazioni sulla sua scelta. "Non vado al Manchester per soldi, chi lo dice non mi conosce. E non sa che se fosse stato per quello, sarei andato 4 o 5 anni fa", ha detto il centrocampista brasiliano, 30 anni "e ancora all'apice della carriera". "Dopo la finale di Champions vinta, ho parlato col mio agente, e gli ho detto che avvertivo come il mio ciclo al Real fosse finito. La mia e' stata una scelta di vita". Ad ascoltare il saluto di Casemiro, anche Carlo Ancelotti, che si è anche lui commosso. e il presidente, Florentino Perez, che al giocatore ha detto: "Sarai sempre uno di noi".