Serie A: torna Malinovsky, l'Atalanta ferma il Milan sull'1-1

Atalanta-Milan 1-1 (La cronaca) e Bologna-Verona 1-1 (La cronaca)

Atalanta e Milan si dividono la posta con una rete per tempo, entrambe realizzate di sinistro. Al vantaggio di Malinovskyi, risponde Bennacer con una pennellata a giro sul secondo palo. Occasioni da gol da entrambe le parti e partita intensa fino alla fine che però non premia nessuna delle due squadre. Si ferma a quota sette la striscia di vittorie consecutive del Milan ma prosegue l'imbattibilità che dura da 17 turni. Prosegue invece il digiuno di vittorie casalinghe dell'Atalanta che non trova i tre punti al Gewiss Stadium dal 28 febbraio scorso, giorno del 4-0 sulla Sampdoria. Nerazzurri e rossoneri salgono a quattro punti in classifica appaiando Fiorentina, Lazio e Torino, in attesa delle gare di lunedì.

Termina in parità il match tra Bologna e Hellas Verona, dove succede tutto nel primo tempo. Parte forte la squadra allenata da Cioffi, con Henry che colpisce la traversa nel primo minuto di gioco. Intorno alla metà del primo tempo la sblocca Marko Arnautovic con un bel destro ad incrociare. Al minuto 43 riesce a pareggiare l'Hellas Verona con una grande incornata da parte di Henry, su un buono spunto di Lazovic. Nei minuti finali della prima frazione succede di tutto: annullato un gol ad Orsolini per un fuorigioco millimetrico, che poco più tardi sfiora l'eurogol da centrocampo. Nel mezzo grandiosa parata di Skorupski che mantiene il pareggio. Nella ripresa partita la partita si innervosisce e lo spettacolo ne risente: qualche occasione per il Verona che si divora il vantaggio con Tameze. Al minuto numero 78 l'ingenuità di Orsolini che interviene con il piede alto sulla testa di Hongla e viene espulso. Nel finale il Bologna si chiude e prova qualche ripartenza, ma alla fine il punteggio rimane invariato.

I GOL



Atalanta-MILAN 1-1 al 68'! Rete di Bennacer! La difesa atalantina si addormenta sul tiro precedente di Bennacer, rimasto in campo dopo l'impatto con la bandierina. Saelemaekers recupera la palla, serve proprio l'algerino che disegna una parabola perfetta col sinistro, trovando la rete sul secondo palo. Musso non può nulla e il settore ospiti del Gewiss Stadium esplode di gioia.

Bologna-HELLAS VERONA 1-1 al 43'! Ha segnato Henry! Lazovic riceve sul lato sinistro dell'area, punta nell'uno contro uno Kasius e lo salta sul destro, poi crossa morbido per la testa di Henry che incorna e pareggia il match.

GOL! ATALANTA-Milan 1-0 al 29'! Rete di Malinovskyi! Atalanta in vantaggio col sinistro dal limite di Malinovskyi, deviato da Kalulu quel tanto che basta per mettere fuori causa Maignan.

BOLOGNA-Hellas Verona 1-0 al 21'! Ha segnato Marko Arnautovic! Grande azione del Bologna che gioca tutto di prima: palla verticale di Soriano per Arnautovic, che scarica per Schouten. Il centrocampista olandese allarga per Kasius che a sua volta imbuca per il numero 9 che questa volta non sbaglia con il destro e la infila nell'angolino basso alla destra di Montipò.