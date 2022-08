Mercato: Umtiti verso Lecce, Zakaria via dalla Juve

Rebus di mercato per la Juventus. Con PAREDES convocato dal PSG per la partita della Ligue 1 di domani contro il Lilla (fuori dalla lista, invece, Keylor NAVAS, che si avvicina al Napoli) si allontana la possibilità che il centrocampista argentino vesta la maglia bianconera. Comunque, la dirigenza della Juve insisterà e, intanto, con RABIOT che ha detto no al Manchester United e ARTHUR che non ha acquirenti, il giocatore che potrebbe essere sacrificato, e che per Allegri non è intoccabile, è ZAKARIA, che ha estimatori in Bundesliga, in particolare a Dortmund e Leverkusen, e che la Roma aveva più volte cercato prima che lo svizzero andasse a Torino.

Però, il colpo grosso, e inaspettato, lo sta per mettere a segno il Lecce, dove sarebbe in arrivo, da Barcellona il campione del mondo Samuel UMTITI. Il francese, che ha un contratto con il Barça fino al 2026, arriverebbe in prestito. Oltre a Umtiti, per rinforzare ulteriormente la difesa della squadra di Baroni, arriverebbe Marin PONGRACIC, nazionale croato che lo scorso anno ha giocato con il Borussia Dortmund.

Cerca un rinforzo per il reparto arretrato anche la Roma e fra i tanti nomi offerti negli ultimi giorni al gm Tiago Pinto c'è quello di Jakub KIWIOR, 22 anni, polacco dello Spezia. Sembra invece in dirittura d'arrivo l'accordo con la Cremonese per il trasferimento in grigiorosso a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 5 milioni più 2 di eventuali bonus, di Felix AFENA GYAN, attaccante ghanese la cui partenza farebbe spazio all'arrivo a Trigoria di BELOTTI, che ha da tempo un accordo con la Roma e nel frattempo si allena da solo a Palermo, città di origine della moglie. Un altro giovane della Roma, CALAFIORI, dovrebbe andare al Benevento, mentre per KLUIVERT, per il quale c'è sempre un discorso aperto con il Fulham, ora potrebbe farsi avanti l'Ajax, sua ex squadra, se cederà ANTONY al Manchester United: il brasiliano insiste per andare alla corte di Ten Hag.

Si lavora anche in casa Inter, perché lunedì è prevista la chiusura dell'operazione che porterà Francesco ACERBI in nerazzurro dalla Lazio, in prestito oneroso con diritto di riscatto. La Cremonese, oltre ad Afena Gyan, sta cercando di prendere anche il bosniaco SARIC, 25enne dell'Ascoli, che chiede in cambio VALZANIA. Per ILIC del Verona c'è l'interesse del Paris Saint-Germain, e la richiesta dei veneti è stata di 25 milioni. In entrata la dirigenza dei gialloblù sta tentando di prendere, per 4 milioni, il difensore Isak HIEN, dello svedese Djurgardens. E' vicina anche la chiusura della trattativa per KALLON, in arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Genoa.

Il Bologna che ha sempre l'idea ILICIC, intanto lavora per prendere DANILIUC, 21enne difensore centrale del Nizza, sul quale c'è anche la Salernitana. A centrocampo il nuovo obiettivo è Nikola MORO, nazionale croato che dal 2020 è alla Dinamo Mosca. Il Torino non molla Jean-Victor MAKENGO, ma per il suo centrocampista l'Udinese chiede 15 milioni. L'offerta granata è invece ferma a 12. L'alternativa per i collaboratori del presidente Cairo è NANDEZ del Cagliari.

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' l'agente di RONALDO, Jorge Mendes, avrebbe avviato i contatti con il Marsiglia per il passaggio del portoghese in Francia. La scelta di CR7 potrebbe essere dettata dal fatto che il Marsiglia parteciperà alla prossima Champions League, ma al club francese è arrivato l'avvertimento dell'Uefa per aver violato i limiti del Fair Play Finanziario. Però il passaggio di Ronaldo nel campionato francese permetterebbe di vedere nuovamente l'eterne sfida tra CR7 e Lionel Messi.