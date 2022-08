Serie A: Sampdoria-Juventus, formazioni

Alle 20.30 Sampdoria-Juventus chiude la seconda giornata di campionato

La parola 'scudetto' resta vietata dalle parti della Continassa, almeno per il momento. "La Juventus non può essere la favorita" il messaggio di Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda giornata di campionato. Ecco qual è il pensiero del tecnico: "Il Milan è avanti perché è campione in carica e l'Inter si è rinforzata molto, noi abbiamo il dovere di lavorare in silenzio, di migliorare i punti fatti lo scorso anno e di essere tra le prime quattro prima della pausa perché a novembre inizierà una sorta di nuova stagione" spiega l'allenatore bianconero. In ogni caso, "Sarà un campionato avvincente - aggiunge Allegri - e dobbiamo fare un passo alla volta: uno vincerà il titolo, quattro andranno in Champions, due in Europa League e una Conference, più un'altra che guarderà gli altri da casa. Tra queste otto squadre ci siamo noi, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Lazio".

Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria (4-1-4-1): 1 Audero, 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 Ferrari, 3 Augello; 14 Vieira; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 5 Verre; 10 Caputo. ( 22 Contini, 30 Ravaglia, 12 Depaoli, 6 Leverbe, 21 Murillo, 29 Murru, 31 Malagrida, 7 Djuricic, 4 Villar, 28 Yepes,, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini). All.Giampaolo. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Trimboli, De Luca e Conti.

Juventus (4-4-2): 36 Perin, 6 Danilo, 24 Rugani, 3 Bremer, 12 Alex Sandro, 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 5 Locatelli, 17 Kostic, 18 Kean, 9 Vlahovic. (23 Pinsoglio 41 Garofani 2 De Sciglio 15 Gatti 19 Bonucci 8 McKennie 25 Rabiot 44 Fagioli, 13 Rovella 20 Miretti 30 Soulè 40 Da Graca). Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Szczesny, Pogba, Di Maria, Chiesa, Kajo Jorge, Akè. Arbitro: Abisso di Palermo Quote Snai: 5,75; 4,00; 1,60