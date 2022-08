Serie A: Roma-Cremonese, formazioni

Alle 18.30 esordio della Roma all'Olimpico contro la Cremonese.

La rosa, esclusi Darboe e Wijnaldum, è tutta a disposizione con Mourinho che recupera Zalewski ed El Shaarawy. Per il portoghese è dunque il tempo delle scelte e i dubbi di formazione sono tutti a centrocampo. Lo Special One, però, potrebbe ancora puntare sui 'Fab Four' tutti insieme dal primo minuto e ad Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini, confermare Cristante in cabina di regia o aggiungere il quinto tenore Matic. L'ago della bilancia della formazione, infatti, è il capitano giallorosso.

Agenzia ANSA Wijnaldum ingessato in attesa del consulto con uno specialista Felix, accusato da alcuni tifosi per l'infortunio all'olandese, risponde agli insulti e al razzismo: 'E' dura battermi'. Mourinho: 'A volte il calcio può essere una merda'

Probabili formazioni di Roma-Cremonese.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 21 Dybala, 22 Zaniolo; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 19 Celik, 24 Kumbulla, 5 Vina, 59 Zalewski, 8 Matic, 52 Bove, 25 Wijnaldum, 64 Afena-Gyan, 92 El Shaarawy, 14 Shomurodov)All. Josè Mourinho Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: nessuno

Cremonese (3-4-1-2): 97 Radu; 15 Bianchetti, 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 8 Ascacibar, 6 Pickel, 3 Valeri; 98 Zanimacchia; 90 Dessers, 77 Okereke. (45 Sarr, 13 Saro, 44 Lochoshvili, 18 Ghiglione, 33 Quagliata, 60 Ndiaye, 4 Aiwu, 7 Baez, 19 Castagnetti, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 10 Buonaiuto, 11 Di Carmine). All. Alvini.

Squalificato: Escalante. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Massimi di Termoli Quote Snai: 1,24; 6,00; 12.