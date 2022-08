Serie A: Atalanta-Milan, formazioni

In campo alle 20.45 Atalanta Milan DIRETTA e Bologna-Verona DIRETTA

"Uno scontro diretto" tra due vecchie conoscenze, già alla seconda giornata, al termine della seconda settimana "normale", come la definisce Stefano Pioli, preludio "al primo tour de force". Il Milan va a Bergamo, città che ha segnato il momento più drammatico e da cui è iniziata la rinascita rossonera. Contro l'Atalanta in trasferta il Milan si è imposto nelle ultime due sfide ma domani c'è il primo esame della stagione. "Si affrontano due squadre che si conoscono bene, che sviluppano un calcio propositivo e offensivo. A Bergamo, un anno fa, abbiamo avuto la bravura di andare in vantaggio subito. Credo che sarà una partita intesa, una partita bella da giocare" spiega Stefano Pioli in conferenza. "E' uno step per crescere, per vedere la nostra prestazione e ogni partita ti dà delle indicazioni. Loro hanno cambiato qualche giocatore - analizza l'allenatore - ma non l'intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità. E' uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario e che dobbiamo affrontare nel modo migliore possibile".

Probabili formazioni di Atalanta-Milan.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 5 Okoli, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 42 Scalvini, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 93 Soppy, 18 Malinovskyi, 10 Boga, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ederson, Palomino (sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping).

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 12 Rebic (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 33 Krunic, 56 Saelemaekers, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 27 Origi, 9 Giroud, 22 Lazetic). All: Pioli. Indisponibile: Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 2,75; 3,45; 2,50.

Probabili formazioni di Bologna-Verona.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski; Bonifazi, 17 Medel, Lykogiannis; 29 De Silvestri, 21 Soriano, 30 Schouten, 8 Dominguez, 50 Cambiaso; 10 Sansone, 9 Arnautovic. (1 Bardi, 3 Angeli, 4 Sosa, 15 Mbaye, 33 Kasius, 66 Amey, 20 Aebischer, 55 Vignato, 82 Urbanski, 7 Orsolini, 18 Raimondo, 99 Barrow). All.: Mihajlovic. Squalificati: Ferguson, Soumaoro. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Lucumì.

Verona (3-5-2): 1 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 42 Coppola; 5 Faraoni, 14 Ilic, 61 Tameze, 18 Hongla, 8 Lazovic; 11 Lasagna, 9 Henry. (22 Berardi, 16 Chiesa, 23 Magnani, 24 Terracciano, 4 Veloso, 3 Diog, 43 Retsos, 2 Amione, 77 Sulemana, 7 Barak, 72 Cortinovis, 19 Djuric, 20 Piccoli). All: Cioffi.Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Ceccherini.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Quote Snai: 2,15; 3,45; 3,30.