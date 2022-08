In campo Napoli-Monza 0-0 d Empoli-Fiorentina 0-0 LIVE

In campo alle 18.30 Napoli-Monza 0-0 DIRETTA ed Empoli-Fiorentina 0-0 DIRETTA

"Mi aspetto una squadra allenata bene. Stroppa è un allenatore moderno e loro sanno fare tutte e due le fasi di gioco, difensiva e offensiva, come si è visto come nelle partite precedenti". Luciano Spalletti in conferenza stampa chiarisce quali saranno i pericoli per il Napoli nella sfida al Maradona con i brianzoli. "Noi - dice - dobbiamo riuscire ad essere quella squadra che sta bene in campo, che ha equilibrio e che sa anche soffrire, come abbiamo fatto anche con il Verona". "Sicuramente - conclude Spalletti - ci troveremo davanti a una squadra molto più tecnica davanti, una squadra che sa giocare al calcio, che sa muovere la palla e questo se non si ha la testa giusta sarà un ostacolo difficile da superare".

Probabili formazioni di Napoli-Monza.

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa; 11 Lozano, 77 Kvaratskhelia, 9 Osimhen. (30 Sirigu, 12 Marfella, 59 Zanoli, 17 Olivera, 5 Juan Jesus, 55 Ostigard, 21 Politano, 7 Elmas, 33 Ounas, 18 Simeone, 82 Vergara). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Demme, Fabian Ruiz.

Monza (3-5-2): 16 Di Gregorio; 3 Pablo Marì, 13 A.Ranocchia, 30 Carlos; 77 D'Alessandro, 12 Sensi, 8 Barberis, 22 F.Ranocchia, 79 Molina; 37 Petagna, 17 Caprari. (89 Cragno, 91 Sorrentino, 4 Marlon, 26 Antov, 5 Caldirola, 7 Machin, 38 Bondo, 84 Ciurria, 10 Valoti, 19 Birindelli, 28 Colpani, 32 Pessina, 34 Marrone, 44 Carboni, 80 Vignato). All.: Stroppa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Fourneau di Roma 1. Quote Snai: 1,35; 5,25; 8,00.

Probabili formazioni di Empoli-Fiorentina.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 7 Lammers, 23 Destro.(1 Perisan, 31 Fantoni, 3 Cacace, 6 De Winter, 21 Fazzini, 15 Crociata, 5 Grassi, 20 Degli Innocenti, 36 Guarino, 9 Satriano, 8 Henderson, 17 Ekong, 35 Baldanzi, 28 Cambiaghi). All. Zanetti. Squalificati: nessuno Diffidati: Indisponibili: Tonelli, Ebuhei, Stubljar

Fiorentina (4-3-3): 95 Gollini, 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 7 Jovic, 33 Sottil. (1 Terracciano, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 55 Nastasic, 15 Terzic, 38 Mandragora, 24 Benassi, 42 Bianco, 11 Ikoné, 8 Saponara, 9 Cabral, 99 Kouamé). All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Castrovilli, Igor, Zurkowski Arbitro: Marchetti di Ostia Lido Quote Snai: 3,70; 3,80; 1,92.