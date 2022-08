Europei di atletica: Tortu vince semifinale e va in finale 200

Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 200 metri agli Europei di atletica di Monaco di Baviera, vincendo la sua semifinale con il tempo di 20.29. Quello dell'azzurro e' il terzo tempo di qualifica, su otto."Domani i favoriti per il podio sogno gli inglesi, sono altri. Dovro' fare la mia miglior gara di sempre per una medaglia, ma posso fare meglio di stasera". E' il primo commento di Filippo Tortu, appena conquistato un posto in finale dei 200 agli Europei di atletica, col terzo tempo. "Non e' stata la gara che volevo - ha detto l'olimpionico della staffetta a Tokyo, a RaiSport - La partenza non e' stata ottimale, ma sono sereno. Domani vendero' cara la pelle: sara' la gara piu' importante dell'anno, come al mattino lo sara' per i miei compagni in staffetta", ha concluso, confermando che non fara' parte del quartetto della 4x100

Fausto Desalu non e' riuscito a qualificarsi alla finale dei 200, agli Europei di atletica in corso a Monaco. La sua semifinale, prima gara di un programma ritardato dal forte temporale sull'OlympiaStadion, e' stata vinta dal britannico Hughes in 20.21, e l'azzurro e' giunto quarto in 20.48, un tempo che non gli ha consentito il ripescaggio. "Mi dispiace - le prime parole dell'olimpionico della staffetta, a RaiSport - perche' la finale era alla mia portata. L'accelerazione non e' stata delle migliori, e questo ha compromesso il mio tempo. Ora devo resettare e concentrarmi sulla staffetta di domani".