Europei Atletica, Folorunso in finale nei 400hs, Desalu c'è

La mattinata della quarta giornata agli Europei di Monaco regala la finale ad Ayomide Folorunso nei 400hs: la primatista italiana entra tra le migliori otto con 54.98 e tornerà in pista domani per il turno decisivo. Stasera, invece, è già l'ora delle semifinali per il campione olimpico della staffetta Fausto Desalu nei 200 metri, dopo aver superato con bella impressione le batterie della mattina, miglior tempo in 20.46 (-0.6).

Anche Diego Pettorossi (20.65/+0.3) accede alla semifinale, turno dal quale inizierà invece Filippo Tortu, atteso alle 20.29 nella terza delle tre semifinali, fianco a fianco con il britannico Nethaneel Mitchell-Blake che l'azzurro rimontò nella memorabile frazione finale della 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo.

L'altra nota positiva della sessione mattutina è il passaggio in semifinale di Simone Barontini con il secondo tempo negli 800 metri (1:45.98). Avanti anche Elena Bellò che soffre nei cento metri finali e deve ricorrere ai tempi di ripescaggio per entrare in semifinale negli 800 (2:01.80), promossa Irene Siragusa nei 200 metri con 23.36 (+0.5): stasera la semifinale, turno dalla quale partirà Dalia Kaddari, mentre non ci sarà Vittoria Fontana, stamattina out con 23.63 (+0.3). Risale al dodicesimo posto Sveva Gerevini nell'eptathlon con 5102 punti, quando mancano soltanto gli 800 metri finali. Tra gli altri azzurri, eliminati gli ostacolisti José Bencosme e Mario Lambrughi, entrambi 49.50 nei 400hs, come pure Rebecca Sartori (57.29). Fuori Catalin Tecuceanu (1:47.94) ed Eloisa Coiro (2:04.36) negli 800, eliminate anche le siepiste Martina Merlo (10:12.13 dopo una caduta) e Laura Dalla Montà (10:28.20), e l'astista Max Mandusic con tre nulli alla misura d'ingresso di 5,3o. Undici azzurri nella sessione serale, dalle 20.05, con la grande attesa per la finale di Gianmarco Tamberi nell'alto, insieme a Marco Fassinotti. Finali anche per Larissa Iapichino (lungo), Nadia Battocletti (5000) e Pietro Arese (1500).