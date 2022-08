Premier: esordio ok per il Tottenham, 4-1 al Southampton

Esordio positivo per il Tottenham di Antonio Conte, che vince in rimonta, 4-1, contro il Southampton nella prima giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Ward-Prowse al 12', poi gli Spurs hanno ribaltato il match grazie alle reti di Sessegnon (21' pt), Dier (31' pt),l' autogol di Salisu (16' st) e al gol di Kulusevski al 18' della ripresa.

Il quadro della prima giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Crystal Palace-Arsenal 0-2

Fulham-Liverpool sabato 2-2

Bournemouth-Aston Villa 2-0

Leeds-Wolves 2-1

Newcastle-Nottingham 2-0

Tottenham-Southampton 4-1

Everton-Chelsea ore 18.30

Leicester-Brentford domenica ore 15

Manchester United-Brighton

West Ham-Manchester City ore 17.30

Il Liverpool rischia grosso nella partita d'esordio della Premier League, ma riesce a pareggiare al Craven Cottage di Londra contro il Fulham. Finisce 2-2 dopo che i 'Reds' sono andati sotto per ben due volte grazie alla doppietta di Mitrovic, in gol al 32' pt e al 27' st. Nunez per la squadra di Juergen Klopp ha firmato il primo pareggio al 19' st e il solito Salah ha fissato il punteggio al 35' st. Privo di diversi titolari, per il Liverpool il campionato comincia in leggera salita e un solo punto in classifica.

L'Arsenal comincia con una vittoria in trasferta - in uno dei tanti derby di Londra - la nuova avventura in Premier League. I 'Gunners' si sono imposti 2-0 sul terreno del Selhust Park contro il Crystal Palace, grazie alle reti di Gabriel Martinelli dopo 20' di gioco e a un autogol di Guehi al 40' della ripresa. Nella prima rete il brasiliano ha sfruttato una sponda di Zinchenko, che si era inserito dalle retrovie, per battere il portiere avversario Vicente Guaita. L'errore di Guehi nel finale ha chiuso i conti. Per l'allenatore Mikel Arteta non poteva esserci battesimo migliore in questa stagione nel massimo campionato inglese.