UDINESE: Molina finanzia il mercato, Deulofeu in bilico

Il solito colpo geniale, in linea con la tradizione di cessioni illustri della premiata ditta Pozzo. L'argentino Molina, preso a parametro zero, dopo due anni eccellenti è stato venduto all'Atletico di Simeone per 20 mln e il ritorno del centrale Nehuen Perez, già titolare nella squadra-cantiere affidata all'esperto Sottil. La difesa sta a posto visto che sono arrivati anche Bijol e Masina. Gli altri punti di forza sono il difensore Becao, capitan Pereira e l'esterno Udogie, che potrebbe restare un altro anno, anche se l'arrivo dell'esterno francese Ebosse potrebbe preludere a un altro affare di mercato dei friulani.

Rimane in sospeso la questione Deulofeu, oggetto di una lunghissima trattativa col Napoli il cui interesse sembra un po' affievolito. Difficile che lo spagnolo rimanga per cui il peso dell'attacco dovrebbe restare a Beto, ma per farlo partire servono 18 mln, cifra che difficilmente sborseranno le altre due squadre interessate, Villarreal e Marsiglia.



Formazione (3-5-2): Silvestri, Becao, BIJOL, NEHUEN PEREZ, Soppy, Pereira, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Beto. All.: SOTTIL.