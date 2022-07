Roma stringe per Wijnaldum e Belotti, Juve su Muriel

L'affare del giorno è FABREGAS al Como, quindi con la Serie B che per un giorno prevale sulle 'grandi', ma non si ferma l'attivismo di chi si deve rinforzare in vista del campionato che sta per partire.

Il discorso riguarda in primis la Juventus, che non ha ancora accantonato il sogno ZANIOLO e sta cercando la via giusta per arrivare a PAREDES del Psg. Per l'attacco il nome preferito da Allegri è quello di MORATA, ma è tornato d'attualità anche quello di MURIEL: l'Atalanta è disponibile a cedere il colombiano, per sostituire il quale prenderebbe poi PINAMONTI, ma non a scendere sotto la richiesta di 15 milioni.

Ore decisive anche per WIJNALDUM alla Roma: l'olandese ha già salutato i compagni di squadra del Psg, impegnati in Israele per la Supercoppa di Francia, ed è in contatto con lo staff giallorosso per le procedure di trasferimento a Roma. A Trigoria dovrebbe arrivare anche lo svincolato BELOTTI, perchè SHOMURODOV è in procinto di passare al Bologna, che però fa resistenza sulla formula che, dopo il prestito, per la Roma dovrebbe essere di obbligo, e non di diritto come vorrebbe la dirigenza rossoblù, di riscatto.KUMBULLA piace a Torino e Fiorentina ma non dovrebbe muoversi, Mourinho vorrebbe anzi un difensore in più e il preferito è sempre BAILLY dello United. Un gran lavoro attende Tiago Pinto in uscita, con tanti giocatori da piazzare: CARLES PEREZ ha un accordo con il Celta Vigo che però non ha parlato con la Roma, DIAWARA non ha risposto alle proposte di Lecce ed Hertha Berlino, per VILLAR, che piace a Monza e Sampdoria, c'è lo stesso problema di Shomurodov, ovvero che i club interessati allo spagnolo vogliono il diritto e non l'obbligo di riscatto.

Il Napoli sta stringendo per RASPADORI, che ha già dato l'assenso a questo trasferimento, e non punta più su SIMEONE, sul quale punta ora il Borussia Dortmund che deve trovare una punta dopo i problemi avuti. Il 'Cholito' piace anche al solito Monza, che però attenderà metà agosto perché spera sempre di piazzare il colpo ICARDI.

La Lazio ha in mano PROVEDEL, perché la trattativa con lo Spezia si è sbloccata e ora manca solo di mettere a punto alcuni dettagli. Allo Spezia andrà il viola DRAGOWSKI. Sarri insiste per avere anche EMERSON PALMIERI, ma la trattativa è molto difficile. Il Milan, che ha dichiarato incedibile KJAER, cerca comunque un difensore e punta sempre su TANGANGA del Tottenham.



VITI dell'Empoli sembra ormai destinato al Nizza, che per averlo pagherà 15 milioni al club toscano. LUCCA è invece arrivato ad Amsterdam dove domani firmerà per l'Ajax, che ora potrebbe provare a prendere un altro giovane azzurro, GNONTO dello Zurigo. L'Inter sta provando a prendere KOSTIC dall'Eintracht e per questo il serbo ha messo in stand by le proposte del West Ham. MIRANCHUK saluta l'Atalanta e va al Torino. Il Lecce ha preso dalla Spal Federico DI FRANCESCO.