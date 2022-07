FIORENTINA: con Jovic per restare in Europa

L'approdo in Europa dopo cinque anni ha convinto il patron Commisso a rilanciare, dopo alcuni anni in cui aveva venduto i migliori elementi trovati in rosa (Chiesa e Vlahovic gli ultimi della lunga lista). L'esperto ds Pradè si è mosso con abilità: sono stati lasciati al loro destino Odriozola e Piatek mentre qualche rimpianto ha lasciato la mancata acquisizione di Torreira.

In compenso però sono stati operati innesti significativi in tutti i reparti. In porta è arrivato Gollini, dopo l'esperienza non esaltante in Premier. Sulla fascia c'è il quotato Dodò dello Shakhtar, pagato 14 mln. La bacchetta del centrocampo è stata affidata al regista Mandragora, che sembra maturo per il salto di qualità dopo tanta gavetta. Poi è stato piazzato il colpo più eclatante: dal Real Madrid è arrivato, in cerca di rilancio e di una vetrina giusta per il prossimo mondiale, il serbo Jovic. La formula è innovativa: arriva gratis, contratto di due anni e 50 % della eventuale rivendita. Jovic, che ha 25 anni e non ha più ripetuto gli exploit con l'Eintracht (che convinsero il Real a pagarlo 65 mln) si gioca molto del suo futuro. L'ambiente è però ideale per rilanciarlo.

Italiano ha mostrato l'anno scorso le due doti e la squadra è attesa con curiosità. In caso di partenza di Milenkovic dovrebbe arrivare l'olandese Schuurs ma viene seguito anche Faes del Reims. Gli altri punti fermi della squadra sono capitan Biraghi, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Formazione (4-3-3): GOLLINI, DODO', Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, MANDRAGORA, Duncan, Ikone, JOVIC, Gonzalez. All.; Italiano.