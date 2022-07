BOLOGNA: ha fatto cassa, Mihajlovic aspetta rinforzi

La proprietà è americana, ma la priorità è comunque l'attenzione al bilancio. Il Bologna di Saputo si fida ciecamente di Mihajlovic ma pensa prima a far quadrare i conti. In questo senso va inteso il tesoretto messo da parte (47 mln) con le cessioni di Hickey al Brendford, Svanberg al Wolfsburg e Theate al Rennes. In entrata ha chiuso per Lykogiannis, ha ingaggiato lo scozzese Ferguson mentre in prestito è arrivato Cambiaso. Due i problemi principali per assestare la formazione di Mihajlovic: il vice Arnautovic, che rimane nonostante le sirene di grossi club, e il vice Medel. Come attaccante, dopo un corteggiamento che non è andato a buon fine con il norvegese Stand Larsen (le richieste erano alte), i rossoblù avevano puntato sul gigante Lucca, promessa del calcio italiano che però si è fatto lusingare dall'avventura olandese ed è passato all'Ajax. La decisione di Mourinho di lasciare fuori Shomurodov ha fatto decollare l'interesse del Bologna, che sta per prendere l'uzbeko in prestito con diritto di riscatto. In difesa la prima scelta è l'olandese Schuurs, su cui converge però anche la Fiorentina. In alternativa c'è Lucumi del Genk. Sullo sfondo rimane la suggestione Ilicic, che è fuori dal progetto Atalanta.

Ma ci sono molte incognite legate alla sua salute e alle richieste economiche. Potrebbe essere la ciliegina sulla torta di Mihajlovic che conta sull'esperienza di Medel e Arnautovic e sul talento di Dominguez. Qualche dubbio sulla permanenza di Skorupski il cui contratto scade nel 2023

. Formazione (3-4-2-1); Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi, De Silvestri, Schouten, Dominguez, CAMBIASO, Barrow, Soriano, Arnautovic. All.: Mihajlovic.