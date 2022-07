Di Maria illumina la Juve, Allegri vuole di più

La sua Juve continua a crescere, Allegri si gode i miglioramenti. "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra importante - l'analisi dell'allenatore dopo il 2-2 nella notte contro il Barcellona - e ho visto discrete trame di gioco: loro sono tornati grandi, hanno costruito una squadra importante per vincere di nuovo e questo pareggio vale tanto".

I bianconeri viaggiano a una media di due reti segnate a partita, ma contro i blaugrana c'è stato anche qualche segnale di sofferenza: "Potevamo fare meglio sui gol subiti - ha spiegato il tecnico - anche se rimango soddisfatto per quanto abbiamo messo in mostra ed è stato un buon test". Due gol di Kean sono stati la risposta ad uno scatenato Dembelé, anche se non si è ancora visto Vlahovic: "Sarà pronto per l'appuntamento, potete stare tranquilli" la rassicurazione di Allegri sul serbo, che si prepara ad essere protagonista nel prossimo test contro il Real Madrid fissato nella notte tra sabato e domenica al Rose Bowl di Pasadena, in California.

E proprio l'attaccante ha svelato quali sono gli obiettivi personali e di squadra in vista della prossima stagione: "E' più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d'Italia per me va benissimo così" il commento dell'ex Fiorentina. Quest'anno, poi, avrà al suo fianco uno dei miglior assist-man del panorama calcistico mondiale: "Quando ho saputo che sarebbe arrivato ho subito pensato a quanti gol e assist possiamo fare insieme, perché anche io voglio far segnare lui - ha aggiunto Vlahovic su Di Maria - ed è uno degli esterni più forti degli ultimi 20 anni e ha fatto benissimo dovunque è andato: fino a poco tempo fa questi campioni li vedevo in tv, giocare con loro era il mio obiettivo quando ero bambino e adesso mi ritrovo a chiedergli come mi devo muovere per farmi trovare".

Anche Allegri ha esaltato il Fideo: "E' un giocatore straordinario, è un campione ed è un piacere vederlo giocare - le coccole dell'allenatore al fantasista - ed è stato un grandissimo acquisto". E lo stesso argentino ha scritto sui social: "Continuiamo a migliorare e questa è la cosa più importante, una partita molto buona da parte di tutti" il messaggio affidato a Instagram.

Infine, ci sono novità per quel che riguarda Pogba: il giocatore, in accordo con la società, ha deciso di tornare in Italia per proseguire gli accertamenti al ginocchio destro. Si valuterà se sarà necessario l'intervento chirurgico, i tempi di recupero oscillano tra i 40 giorni e i due mesi. Nelle prossime ore arriveranno le risposte definitive, Allegri aspetta di sapere con esattezza per quanto tempo dovrà rinunciare al centrocampista.