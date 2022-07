Pallavolo: la Francia vince la Nations League, 3-2 sugli Usa in finale

La Francia ha vinto la Nations League di pallavolo battendo questa sera in finale a Bologna gli Stati Uniti col punteggio di 3-2 (25-16, 25-19, 15-25, 21-25, 15-10). I campioni olimpici in carica, guidati da Andrea Giani, ieri avevano sconfitto l'Italia 3-0 in semifinale.

In vantaggio 2-0 con un avvio arrembante, i transalpini hanno però ceduto agli statunitensi i successivi due set (i primi persi in questa fase finale del torneo, prima di imporsi grazie al tie break. Top scorer del match è stato lo schiacciatore di Modena Earvin Ngapeth (22 punti), eletto mvp e che ora si prepara a trascinare i francesi al titolo iridato nel torneo in programma tra fine agosto e settembre.