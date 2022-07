Milan stringe per De Ketelaere

Ceduto DE LIGT al Bayern per 67 milioni di euro più dieci di bonus, la Juventus ha immediatamente trovato il sostituto dell'olandese. Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha infatti resistito all'offerta della Vecchia Signora per BREMER, 40 milioni di euro più sette di bonus, e anche il giocatore ha detto sì, visto che gli verrà corrisposto un ingaggio superiore a quello che avrebbe preso all'Inter. Ora i bianconeri non vorrebbero fermarsi qui, e sono alla ricerca di un altro difensore, che potrebbe essere, anche se è di piede destro, MILENKOVIC della Fiorentina: anche qui è possibile una sfida con l'Inter. Sempre che i nerazzurri non portino a compimento l'operazione con l'Atalanta che prevede il trasferimento di PINAMONTI a Bergamo e quello di DEMIRAL ad Appiano Gentile. In ogni caso, Simone Inzaghi insiste per avere rinforzi nel settore arretrato, anche perché esiste ancora il rischio che SKRINIAR debba essere ceduto per esigenze di bilancio.

Sempre a Milano, ma sulla sponda rossonera, è al lavoro la coppia Maldini-Massara. Domani i due dovrebbero volare a Bruges per chiudere la trattativa per DE KETELAERE, la cui valutazione sarebbe di 30 milioni. Parte di questa cifra, secondo quanto riferisce 'Het Nieuwsblad', verrebbe reinvestita dal Bruges per prendere uno tra Luis VAZQUEZ, 21enne del Boca Juniors che piace anche al Lecce, e Rasmus HOJLUND, 19enne dello Sturm Graz.

Al Milan, che per la difesa punta su TANGANGA del Tottenham, è stato offerto WIJNALDUM, in uscita dal Psg, i cui agenti hanno avuto contatti anche con la Roma, spaventata però dall'ingaggio di 8 milioni di euro all'anno dell'olandese. La Juve insiste per far tornare MORATA e per il centrocampo ripensa a PAREDES, per avere il quale potrebbe imbastire una trattativa con il Psg che riporterebbe KEAN a Parigi. E a proposito dei campioni di Francia: secondo 'Le Parisien', al Psg è stato proposto uno scambio dal Manchester City con BERNARDO SILVA sul piatto, in cambio di NEYMAR. Secco no da parte dei parigini.

In Inghilterra Maxi Lopez e Paul Richardson, businessman che possiede il marchio di abbigliamento Hera Clothing, hanno acquistato il Birmingham, club che disputa la Championship. Dopo una lunga trattativa, il passaggio delle quote si concretizzerà in due anni e sarà diviso in due fasi: la prima il 21% della società e lo stadio per 25 milioni. La seconda invece riguarda il 75% per 10 milioni di euro. "E' un progetto importante a cui lavoro da oltre un anno - le parole dell'ex marito di Wanda Nara -. Crediamo di poter fare grandi cose per la squadra, la città e i tifosi. Abbiamo piani importanti".

Intanto sfuma, per Salernitana e Monza, il sogno CAVANI, che è in Spagna per firmare al Villarreal, mentre sembra essersi sbloccata la trattativa tra Lazio e Spezia per PROVEDEL. ILIC, invece, arriverà a Formello solo in caso di partenza di LUIS ALBERTO verso Siviglia, che si è rifatto sotto ma non per le cifre che chiede Lotito. La Roma invece, dopo il colpo Dybala, pensa allo svincolato BELOTTI come rinforzo per l'attacco. Ma sull'ex capitano del Torino ci sarebbe anche la Juve.