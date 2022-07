Psg molla Scamacca e forse Skriniar, Monza su Suarez

E' sempre il mercato dei difensori, perché dopo il trasferimento di KOULIBALY al Chelsea (oggi il senegalese ha firmato per i Blues) e il quasi contemporaneo interessamento del Napoli per KIM MIN-JAE del Fenerbahce (ma c'è la concorrenza del Rennes) e ACERBI della Lazio, sono DE LIGT e SKRINIAR i protagonisti delle trattative più importanti. Il primo è sempre il principale obiettivo del Bayern Monaco, che però non vuole pagare i 90 milioni di euro richiesti dalla Juventus, cifra peraltro inferiore alla clausola di 125 milioni del contratto dell'olandese con i bianconeri. In caso di addio, la Juve andrebbe su GABRIEL PAULISTA o PAU TORRES. Il discorso per Skriniar è interessante perché testimonia la voglia del Paris SG di non fare più follie e quindi, nello specifico, di spendere i 70 milioni che l'Inter chiede per lo slovacco. Che alla fine potrebbe rimanere in nerazzurro, e a quel punto Marotta e Ausilio dovrebbero cedere uno tra BARELLA e LAUTARO MARTINEZ, visto che per BASTONI non ci sono richieste. Ma che il Psg non voglia più pagare cifre iperboliche, o comunque ritenute eccessive, lo dimostra anche il fatto che sta mollando SCAMACCA.

Il discorso con il Sassuolo era avviato da tempo, e gli emiliani, società che non ha bisogno di vendere, hanno sempre chiesto 50 milioni, mentre la proposta dei parigini era di 30.

Constatata l'indisponibilità del Sassuolo a fare sconti, il club campione di Francia è andato con decisione su EKITIKE del Reims.

Anche il presidente di quest'ultima società, Jean-Pierre Caillot, ha ammesso che la trattativa è conclusa, precisando che la cifra pagata dal Psg sarà inferiore ai 41 (35+6 di bonus) che avrebbe versato il Newcastle. Ma ha prevalso la volontà del calciatore di andare a Parigi. E a proposito di Psg, è fatta anche per RENATO SANCHES del Lille, ormai ex obiettivo di mercato del Milan (che ormai punta tutto o quasi su DE KETELEARE del Bruges), per avere il quale verranno spesi 12 milioni.

Tornando a Scamacca, ora per lui c'è un interessamento del West Ham, che cerca una punta.

A Roma ogni giorno escono fuori nomi nuovi per la squadra giallorossa. Ora è il turno di WIJNALDUM, che ha con il Psg un contratto fino al 2024, ma non trova lo spazio che vorrebbe e per questo è disposto ad andarsene. Il centrocampista piace molto a Mourinho, ma percepisce uno stipendio di 8 milioni all'anno e questo, a meno che il Psg non contribuisca a pagare l'ingaggio, frena la trattativa. Intanto CALAFIORI ha lasciato il ritiro portoghese di Albufeira a causa di un problema muscolare. Si curerà a Roma, poi dovrebbe andare al Monza insieme a VILLAR. L'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, ha anche concluso positivamente la trattativa con il Napoli per PETAGNA.

Lo stesso Galliani non ha comunque accantonato il sogno SUAREZ, e saputo che FABREGAS potrebbe andare al Como (anche per esaudire un desiderio della compagna Danielle Seaman, che vorrebbe vivere sul lago, a Bellagio) sta tentando di convincere lo spagnolo a scegliere Monza, che dista solo una quarantina di chilometri da Como.

La Lazio ha l'accordo con lo Spezia per il portiere PROVEDEL, ma prima di ufficializzare la cessione la società ligure vuole trovare un sostituto. BALOTELLI potrebbe invece lasciare la Turchia e trasferirsi in Svizzera al Sion. A Napoli si parla molto di DYBALA, dopo che si è saputo di una telefonata di Spalletti all'argentino. Il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a provare il colpo, anche se per ora la Joya preferisce attendere di vedere come evolve la situazione all'Inter. Intanto, per rinforzare l'attacco, la dirigenza partenopea sta trattando SIMEONE con il Verona.