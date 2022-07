Di Maria e Pogba risposta a Lukaku, Juve e Inter in pole

Venerdì Di Maria e sabato Pogba. La Juve ha piazzato due colpi da ko per mitigare l'arrembante mercato dell'Inter e ora le due big si presentano alla pari in pole, in attesa della risposta del Milan. E' tempo di grandi revival in serie A, tornata attrattiva soprattutto per i campioni maturi, anche se è molto probabile l'esodo di big come Skriniar e De Ligt. Le squadre stanno cominciando i ritiri ma il mercato muterà le rose fino a fine agosto. Inter e Juve stanno rinforzando notevolmente gli organici, mentre il Milan è in ritardo. Le altre big procedono con molte difficoltà, la più propositiva è la Fiorentina che affronta l'Europa con Jovic e molti altri rinforzi. La Lazio ha cominciato a muoversi, la Roma e' attardata dalle vicende Frattesi e Zaniolo. Molto promettente il mercato della neopromossa Monza grazie all'esperienza e ai mezzi di Galliani e Berlusconi

Questo il quadro attuale della situazione.

MILAN: qualcosa si muove, ma manca lo scatto bruciante a causa degli incresciosi tempi supplementari per il rinnovo di Maldini e Massara. Riscattato Florenzi, e' arrivato l'esperto Origi per dare il cambio a Giroud. Due gli obiettivi: per sostituire l'irriconoscente Kessie caccia grossa a Renato Sanches, che pero' continua a preferire il Psg. In attacco assedio al Bruges per assicurarsi il talentuoso De Ketelaere che risolverebbe molti problemi. In secondo piano c'e' Ziyeck mentre sfumano Asensio, Berardi e Zaniolo. Da sbrogliare la matassa Leao, che spara alto per il rinnovo.

INTER: mercato al galoppo, con largo anticipo sulla concorrenza. Inzaghi ha prolungato, c'è stato il grande colpo low cost di Lukaku, Mkhitaryan ha preso il posto di Perisic. Si complica (ma non sfuma del tutto) l'arrivo di Dybala, conteso senza volersi svenare da varie squadra, ma serve l'addio, oltre che di Vidal, anche di Sanchez, mentre Dzeko rimane. Soldi in cassa li porterà Skriniar, in procinto di passare al Psg per 65 mln. Ce ne vorranno 40 per Bremer e 15 per Milenkovic per completare i ruoli difensivi. Vice Brozovic è Asllani, rinforzo sulla fascia invece è Bellanova. Inzaghi può essere soddisfatto.

JUVENTUS: 48 ore con fuochi d'artificio. Prima Di Maria e poi Pogba sono entrati nel mondo bianconero dopo lo stallo per l'addio di Chiellini, Dybala, Bernardeschi e Morata. L'argentino giostrerà alle spalle di Chiesa e Vlahovic mentre il francese farà coppia con Locatelli. Il terzo potrebbe essere Paredes o Torreira, altrimenti sara' confermato Rabiot. Non decade l'interesse per Kostic, mentre rimane possibile l'arrivo di Zaniolo. Dipende dai 90 mln che il club potrebbe incamerare da De Ligt al Chelsea o al Bayern. Ma dopo le barricate alzate dal Napoli per Koulibaly la trattativa si è complicata, per cui l'olandese, per la gioia di Allegri, se si farà convincere potrebbe anche restare. Comunque, una squadra da leccarsi i baffi.

NAPOLI: perso Insigne, sono arrivati per tempo Olivera e Kvaratskhelia, si prolunga la trattativa per Deulofeu. Probabile partenza per Politano, Demme e Petagna, in difesa come quarto centrale e' arrivato Ostigard. In porta fiducia a Meret. Osimhen guiderà l'attacco mentre Koulibaly sembra destinato a rimanere a meno di un braccio di ferro del giocatore, che piace anche a Chelsea e Bayern. Mertens si vuole ridurre l'ingaggio. L'altra grana riguarda il prolungamento di Fabian Ruiz, in caso di rottura fari su Barak.

LAZIO: dopo molte titubanze, messi da parte i litigi tra Lotito e Tare, il club ha ingranato la quarta. A centrocampo Marcos Antonio ha sostituito Leiva, mentre per il momento restano sia Luis Alberto sia Milinkovic-Savic. La difesa si è assestata in pochi giorni: dopo le partenze di Reina, Strakosha, Luiz Felipe e quella inevitabile di Acerbi. Chiusa la telenovela dell'ingaggio, sarà Romagnoli a dirigere le operazioni, coadiuvato dai giovani Casale e Gila. In porta, svaniti Carnesecchi e Vicario, dovrebbero arrivare Maximiano e Provedel. In attacco il vice Immobile sarà il promettente Cancellieri, ex Roma. Se non partirà Milinkovic-Savic Sarri potrà gestire un'ottima squadra.

ROMA: il nuovo stadio a Pietralata è un'ottima notizia per il club, ma Mourinho ha scelto il silenzio fino al 13 agosto non vedendo risolti alcuni problemi. Matic è il primo tassello a centrocampo, con Svilar vice Rui Patricio. Col recupero di Spinazzola e l'arrivo di Celik il tecnico può pensare anche alla difesa a quattro. Non approda al traguardo invece la questione Frattesi, col braccio di ferro sul contante da versare al Sassuolo. Manca anche un esterno d'attacco (Solbakken e' nel mirino anche di altri club) e c'è la spinosa questione Zaniolo per il quale non arriveranno i 50-60 mln chiesti. Il problema è soprattutto l'esercito di esuberi che Thiago Pinto non riesce a piazzare.

FIORENTINA: rinnovato il contratto di Italiano, lasciati andare Torreira e Piatek, Commisso con l'aiuto dell'esperto Pradè sta attrezzandosi per l'Europa con ottimi cambiamenti. Il colpo maggiore è l'arrivo gratis di Jovic (per il quale il Real si accontenta del 50% di una futura rivendita) .In porta arriva l'atteso Gollini, come esterno destro ci sarà Dodò, il nuovo regista è Mandragora. Se parte Milenkovic si parla di Kjaer, Senesi o Acerbi. Una squadra molto competitiva.

ATALANTA: stavolta compra prima di vendere. Riscattato Demiral, ha chiuso per l'emergente brasiliano Ederson e continua a cercare Pinamonti, sui quali Gasperini vuole ricostruire la squadra. Rimane incerto il destino di Zapata e Muriel, col secondo pronto a partire senza Europa. Piccoli è andato al Verona, Pessina e' diventato capitano del Monza. Servirà un esterno visto il serio infortunio di Zappacosta. Il club sta valutando se resettare e puntare su tanti giovani tornati da lusinghiere esperienze.

Tre le altre principali candidate all'Europa: SASSUOLO, TORINO, VERONA, con novità MONZA che spera nell'exploit.

Indiscrezioni a grappoli per il Sassuolo che dovrebbe cedere Frattesi e Scamacca e si è già cautelato prendendo Thorstvedt e Alvarez, ma per gli altri big dipende dal prezzo. Il Toro saluta Belotti, Mandragora e Brekalo e farà mercato coi soldi di Bremer (dall'Inter avrà Casadei): in pole Joao Pedro e il difensore Solet mentre è arrivato il centrocampista Radonjic. Solita girandola di cambiamenti al Verona: Cioffi ripartirà da Caprari, Piccoli, Djuric e Henry. Sono partiti Cancellieri e Casale, li seguiranno Simeone, Barak e Ilic. Grandi manovre e rivoluzione in casa Monza per la serie A: Stroppa rinforza la difesa con Cragno, Carboni, Marlon e Ranocchia, a dirigere le operazioni offensive sarà Sensi, che sara' coadiuvato dal nuovo capitano, il brianzolo Pessina. Galliani prova a materializzare il sogno di Icardi. Comunque, una squadra molto interessante, con ambizioni europee.

La SALERNITANA, con De Santis insediatosi ds al posto di Sabatini, fa cassa con Ederson e perderà molti protagonisti della salvezza, ma può contare su Lovato, Ribery farà coppia con Botheim.

Il BOLOGNA conferma Arnautovic, ha ceduto Hickey, ha chiuso per Lykogiannis, ha ingaggiato l'altro scozzese Ferguson e sta provando a prendere Caldara e Ilicic.

L'EMPOLI, affidata a Zanetti, ha preso Destro per sostituire Pinamonti, ha riscattato Vicario e ha ceduto all'Inter Asllani sostituendolo con Marin .

La SAMPDORIA di Giampaolo, alle prese col difficile sfoltimento di un organico sovra dimensionato, punta a ingaggiare Gabbia e Villar.

Lo SPEZIA, che può rifare mercato, sta cedendo Maggiore, ha ingaggiato Wright e Holm.

L'UDINESE di Sottil, in attesa di valutare le cessioni di Deulofeu, Molina e Udogje, ha ingaggiato vari giocatori a parametro zero.

Infine le altre due neopromosse: la CREMONESE ha preso Radu, Milanese, Vasquez e Chiriches. Il LECCE si è assicurato in prestito i giovani Simone Colombo e Frabotta, ha preso Brancolini e Cheesay, pensa a Maksimovic.