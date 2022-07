Mercato: Fiorentina scatenata, Jovic e Gollini, sì Romagnoli-Lazio

Lazio e Fiorentina sono le protagoniste di oggi al calciomercato. Alla viola è arrivato JOVIC, attaccante del Real Madrid da tempo nel mirino dei collaboratori del patron Commisso. E' praticamente fatta anche per il portiere, che sarà GOLLINI. Quindi partirà uno tra DRAGOWSKI, che ha estimatori in Inghilterra, e TERRACCIANO, che interessa alla Lazio.

Proprio i biancocelesti hanno finalmente risolto il rebus ROMAGNOLI. L'ex capitano del Milan, tifoso biancoceleste fin da bambino, ha accettato l'offerta della Lazio, di 2,8 milioni di euro più bonus fino al 2027, e i problemi sulle commissioni sono stati risolti: firma e visite mediche arriveranno nelle prossime ore, e al giocatore verrà data la maglia n.13, quella del suo idolo Alessandro Nesta. Quanto alla questione portieri, tutto è ancora in stand by, sia per LUIS MAXIMIANO del Granada che per PROVEDEL dello Spezia. Intanto Sarri lavora nel ritiro precampionato con gli estremi difensori della Primavera, situazione paradossale per la squadra che nell'ultimo campionato di Serie A è arrivata quinta.

Sull'altra sponda del Tevere si registra l'interessamento della Roma per ZAHA, attaccante del Crystal Palace, ma non per i 15 milioni chiesti dalla società londinese. E' sfumato il ritorno di SERGIO OLIVEIRA, che andrà al Galatasaray, mentre sotto traccia si lavora ancora per il ritorno a Trigoria di FRATTESI. VOLPATO dovrebbe quindi trasferirsi al Sassuolo. Per il centrocampo il nome monitorato in questo ore dalla dirigenza giallorossa è quella di SAUL, tornato all'Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea.

Il neopromosso Monza cerca sempre un attaccante e sembra aver di nuovo superato l'Atalanta nella corsa a PINAMONTI, che si starebbe convincendo ad accettare le offerte della società brianzola. Ma circolano anche i nomi degli svincolati CAVANI e SUAREZ, che fanno sognare i tifosi.

Il Milan ha smentito le voci di un interessamento per ASENSIO, che dovrebbe andare al Newcastle, e ha avuto nuovi contatti con il Lille per RENATO SANCHES, e tenta così di sfruttare l'immobilismo del Psg, che se non cede PAREDES (piace alla Juventus) non può prendere il portoghese ex Bayern. E a proposito: RONALDO non è stato convocato dal Manchester United per la tournee estiva e aumentano le voci di un suo possibile 'sbarco' in Baviera. Il Bayern tratta sempre DE LIGT con la Juventus, ma ci vogliono almeno 80 milioni. Con questi soldi i bianconeri tenteranno di prendere sia MILENKOVIC dalla Fiorentina che GABRIEL PAULISTA dall'Arsenal, visto che KOULIBALY ha rifiutato le proposte bianconere e potrebbe rinnovare con il Napoli a 5 milioni l'anno per un triennale. Per lui, infatti, il presidente De Laurentiis è pronto a fare un'eccezione al tetto salariale. Infine la Cremonese, che ha trovato nell'interista RADU (arriva in prestito) il portiere che le serviva.