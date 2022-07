Juve: Di Maria a Torino, tifosi bianconeri in festa

Angel Di Maria è al J Medical per sostenere le visite mediche. Dopo lo sbarco a Torino Caselle nella tarda serata di ieri, questa mattina l'argentino è arrivato al centro medico vicino all'Allianz Stadium per i test fisici qualche minuto prima delle 9. Tanti i tifosi in visibilio ad accoglierlo, 'El Fideo' si è subito concesso per autografi e fotografie.



Di Maria è atterrato ieri a Torino intorno alle 22.40. Lunedì l'argentino abbraccerà il tecnico Massimiliano Allegri per la prima seduta di allenamento collettivo alla Continassa.