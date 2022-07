Rafa Nadal cerca la rimonta nel quarto set contro Taylor Fritz, avanti 2-1 nei quarti di finale in corso a Wimbledon.

Nel quarto set è 3-4 per lo spagnolo che mette a segno un doppio break. Al servizio Nadal

I primi tre set si sono chiusi con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 per lo statunitense. Il vincitore affronterà in semifinale Nick Kyrgios che ha battuto in tre set Cristian Garin con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (7-5)