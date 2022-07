La Fiorentina riparte, obiettivo è 'crescere ancora'

"Veniamo da una grande stagione, anche se dall'esterno non è stato il giusto valore alla squadra e al tecnico, ce la siamo goduta poco ma siamo tornati in Europa dove la Fiorentina merita di stare e lavoriamo per migliorarla senza porci obiettivi". Così Daniele Pradè nel primo giorno di lavoro dei viola agli ordini del riconfermato Vincenzo Italiano.

"Non abbiamo mai dubitato sulla permanenza del nostro allenatore, ci piace come lavora, ha il fuoco dentro, il campionato scorso ci ha dato 22 punti in più, sicurezza e identità" ha evidenziato il ds viola, pure lui fresco di riconferma.

E' rientrato l'allarme Covid, dopo che nel primo gruppo dei convocati (i nazionali sono attesi sabato, prima della partenza per il ritiro di Moena) sembravano essere emersi una decina di casi di positività. Colpa di un problema al macchinario dell'istituto d'analisi preposto. Tra i giocatori impegnati nella prima doppia seduta di lavoro a Coverciano (il centro sportivo 'Astori' è momentaneamente inagibile per lavori) fa parte anche Rolando Mandragora, il primo acquisto per il 2022-'23. "Siamo molto contenti del suo arrivo, ci può dare più soluzioni dal punto di vista tattico ed è un top player a livello comportamentale". Il 25enne centrocampista di proprietà della Juventus, ma reduce dal prestito nel Torino, che verrà presentato domani dal dg Barone, è stato preso per colmare la discussa partenza di Lucas Torreira che il club ha deciso di non riscattare dall'Arsenal. "In aprile gli ho offerto un contratto di cinque anni a 2,5 milioni più bonus, poteva essere una bandiera per noi ma davanti alla nostra proposta c'è stata chiusura da parte sua e del suo entourage. E nel finale stagione, nel suo ruolo, è poi cresciuto Amrabat così abbiamo deciso tutti di puntare su di lui, Italiano compreso".

Il prossimo arrivo sarà il portiere Pierluigi Gollini in prestito oneroso dall'Atalanta con diritto di riscatto intorno ai 7,5 milioni ("siamo vicini, speriamo di averlo qui entro fine settimana"), ma Pradè sta lavorando anche per definire le operazioni, avviate da tempo, con lo Shakhtar per il terzino brasiliano Dodò e con il Real Madrid per l'attaccante Luka Jovic per il quale ci sarebbe già stato lo scambio di documenti e ogni formula è possibile, anche il trasferimento a titolo definitivo: "Sono due giocatori che ci piacciono ma ancora nulla è stato fatto".

Accantonate le candidature di Praet e Puig per la mediana, spiegato il motivo della trattativa interrotta per il parametro zero Grillitsch ("srebbe stata una buona opportunità ma non abbiamo gradito le parole del suo agente e in particolare quelle di suo padre e le modalità di pagamento") il ds ha annunciato che per il centrocampo sarà valutato a Moena il polacco Zurkowski rientrato dall'esperienza a Empoli. Lo stesso vale per Kouamé, rientrato dal prestito nell'Anderlercht: il posto di Callejon arrivato in scadenza potrebbe essere coperto dall'esterno ivoriano. Mentre per la difesa, in caso di addio di Milenkovic, il nome più gettonato si conferma quello di Marlon dello Shakhtar: "Milenkovic è con noi da cinque anni, l'estate scorsa abbiamo rifiutato una grande offerta dall'Inghilterra, stavolta dovesse arrivare una chiamata di un top club non potremmo dirgli di no. Nel caso saremo pronti a sostituirlo, abbiamo tantissime idee". A Moena verrà considerata anche la posizione di Kokorin che finora ha giocato pochissimo: "Ammetto che è un'operazione che non è andata bene e come sempre mi assumo le mie responsabilità. Il giocatore ha mercato in Russia, ma tornare lì non è una decisione semplice. Quindi partirà con noi in ritiro. Rescissione? Eventualmente ne parleremo più avanti".

Chiusura con un messaggio ai tifosi nel giorno d'apertura della campagna abbonamenti, obiettivo della società almeno 20.000 tessere: "Allestiremo una rosa all'altezza per affrontare i tre impegni, Coppa Italia compresa, cercando sempre di rispettare il nostro fatturato e i nostri parametri. La vittoria della Roma ci spinge a fare la Conference League nel migliore dei modi".