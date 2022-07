E' ufficiale, Tudor nuovo allenatore del Marsiglia

E' ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Lo rende noto il club con un comunicato in cui vengono riferite le parole del proprietario dell'OM, Frank McCourt. "Penso che in Igor Tudor abbiamo trovato ciò di cui avevano bisogno - il suo commento -, e sono felice di accoglierlo nel nostro club. Igor è un combattente, come ha dimostrato nel corso della sua carriera, da allenatore e da calciatore".

Nell'ultima stagione calcistica il croato ex Juve ha allenato il Verona. A Marsiglia prende il posto dell'ex ct dell'Argentina Jorge Sampaoli.