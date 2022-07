F1: Gb; scontro alla partenza, subito bandiera rossa

Bandiera rossa al via del gran premio di Silverstone: un incidente ha coinvolto la macchina di Albon, e anche Russell e Tsunoda. Verstappen era subito passato al comando ma la gara è stata interrotta. Sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito di Silverstone il pilota dell'Alfa Romeo Zhou e quello della Williams Alexander Albon, rimasti coinvolti nell'incidente al via del gran premio come Russell e Tsunoda che stanno bene. Notizie rassicuranti, dunque. Intanto procedono le operazioni di ripulitura della pista. Il gran premio dovrebbe ripartire. La polizia si sta occupando anche di alcuni manifestanti entrati in pista.