Incidente in pista al Mugello, muore un motociclista

Incidente in pista all'autodromo del Mugello, morto un motociclista trasportato in ospedale. L'incidente intorno alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana: coinvolti due piloti.

Le loro condizioni sono apparse subito gravi. Il personale del centro medico del circuito toscano, intervenuto tempestivamente per soccorrerli, è riuscito a stabilizzare le loro condizioni, prima del trasporto al vicino ospedale di Careggi, il più grave con l'eliambulanza. Purtroppo quest'ultimo, rende noto l'Autodromo, che aveva riportato le maggiori lesioni è deceduto dopo qualche ora.