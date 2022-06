Tennis: Kvitova vince torneo Wta a Eastbourne

La ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice in singolare a Wimbledon, si è imposta nella finale sull'erba di Eastbourne battendo la lettone Jelena Ostapenko, campionessa uscente di questo torneo, per 6-3 6-2 in un'ora e 17' di gioco. Per la Kvitova è il 29/ titolo della carriera e ora si concentra su Wimbledon, dove nel primo turno affronterà l'italiana Jasmine Paolini.