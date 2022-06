Roma: se parte Zaniolo c'è Berardi, Napoli rebus

DI MARIA che ammette di aver ricevuto un'offerta dalla Juventus, DYBALA che andrà all'Inter solo se partiranno DZEKO e SANCHEZ, la Roma che non riesce a concludere la trattativa con il Sassuolo per far tornare FRATTESI mentre i tifosi giallorossi e l'etere capitolino sognano l'arrivo di CRISTIANO RONALDO. Il Milan punta su ASENSIO e, perso BOTMAN che giocherà nel Newcastle, per la difesa pensa a uno fra BREMER e ACERBI, che la Lazio deve far partire prima di annunciare l'ingaggio di ROMAGNOLI, che ha avuto una ricca offerta dal Fulham.



Il calciomercato non si ferma mai, e mentre il Gallo BELOTTI sta per andare a Montecarlo per giocare nel Monaco (dove troverà il giapponese MINAMINO, in uscita dal Liverpool), nella capitale ZANIOLO sta diventando la favola dell'estate. Il giocatore si allena tutti i giorni anche adesso che è in vacanza, intanto la Roma cerca di far salire il prezzo ma l'impressione è che nessuno offrirà quei 60 milioni per i quali il match winner della finale di Conference League verrebbe fatto partire senza rimpianti e che, nei piani di Trigoria, verrebbe rimpiazzato facendo arrivare BERARDI dal Sassuolo. L'impressione è che i potenziali acquirenti lo valutino al massimo 40, magari inserendo anche una contropartita tecnica, come la Juve che ha offerto 25 milioni e uno fra MCKENNIE e ARTHUR. Proprio i bianconeri hanno ricevuto una proposta dal Chelsea per DE LIGT, che prevede la presenza di WERNER come parziale contropartita tecnica ma la dirigenza juventina l'ha respinta al mittente.



Il Napoli cerca invece di risolvere il rebus KOULIBALY, e intanto si sta complicando la trattativa per DEULOFEU. L'offerta di 10 milioni del Valencia per POLITANO non è stata ritenuta soddisfacente. Intanto MERTENS ha fatto sapere al presidente De Laurentiis che vuole rimanere è che per questo è disposto a rivedere le proprie richieste d'ingaggio. Sempre in Campania, ma a Salerno, si sta muovendo la Salernitana che cerca di prendere JOAO PEDRO: ma all'italo-brasiliano sono arrivate richieste anche dall'estero, da Salisburgo, Friburgo e Wolfsburg, e per questo la trattativa non si presenta facile. E a proposito del Friburgo, ha rinnovato la richiesta d'informazioni allo Zurigo per l'azzurro GNONTO.

La Roma cerca sempre dei centrocampisti, ma prima vuole piazzare VERETOUT, sul quale c'è il Marsiglia, e DIAWARA, che ha avuto un'offerta dal Lecce. Visto che sembra difficile arrivare a DOUGLAS LUIZ dell'Aston Villa, è stato messo in calendario per lunedì con i rappresentanti di GRILLITSCH, ibero di accasarsi a parametro zero dopo la conclusione del suo rapporto con l'Hoffenheim. Jl sogno sarebbe comunque far tornare PAREDES da Parigi: sull'argentino c'è anche la Juve. L'annuncio per CELIK, in arrivo dal Lille, dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.



La Sampdoria ha aperto un discorso con il Milan per CASTILLEJO, GABBIA e DANIEL MALDINI. Quest'ultimo piace anche al Monza, che aveva già provato a prenderlo a gennaio. Sempre il Monza ha chiesto NANDEZ al Cagliari e prepara un colpo per l'attacco. Almeria e Cadice hanno chiesto PUSSETTO all'Udinese. Negli Usa sono sicuri che BALE stia per firmare un contratto di un anno con il Los Angeles FC, dove troverebbe Chiellini.