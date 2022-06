Mercato: Di Maria si avvicina alla Juve, Napoli idea Dzeko

Il mercato è appena iniziato, ma le prime ore decisive sono già arrivate. Soprattutto in casa Juve e Inter dove si stanno provando a sistemare i rispettivi reparti offensivi. E se i bianconeri tentano l'ennesimo colpo a zero con Angel DI MARIA, Marotta tratta il ritorno di Romelu LUKAKU. Per entrambi, però, le prossime ore saranno decisive, a partire dall'attaccante argentino per il quale Cherubini ha proposto un ulteriore rilancio: un anno di contratto a 7 milioni non legati ai bonus. Una proposta che crea ottimismo alla Continassa e per la quale si aspetta una risposta se non nel weekend, almeno nei primi giorni della settimana, anche perché la Juve ha inserito un'opzione per un eventuale secondo anno in bianconero. Di Maria a Parigi deve risolvere le ultime questioni familiari perché in Francia vivono anche figlia e moglie e non è da mettere in secondo piano l'interesse del Barcellona, club al quale comunque preferirebbe i bianconeri.

L'argentino, però, non è il solo colpo nel mirino della dirigenza perché dopo l'addio di CHIELLINI e il riscatto di DEMIRAL da parte dell'Atalanta, si cerca un altro centrale da affiancare a DE LIGT e il nome più gettonato è quello di KOULIBALY. Il difensore andrà a scadenza nel 2023 e De Laurentiis sarebbe disposto a trattare su una base di 40 milioni. Difficile che la Juve arrivi a tanto, per questo potrebbe inserire nell'offerta anche il giovane GATTI. Inutile dire che Spalletti non potrebbe essere soddisfatto di una possibile cessione del senegalese dopo anche le voci intorno a OSIMHEN. Motivo per cui a Castel Volturno potrebbe arrivare Edin DZEKO che tornerebbe a lavorare con il tecnico di Certaldo dopo l'esperienza già avuta nella Capitale.

Un domino, quello dei centravanti, che potrebbe essere innescato da Lukaku. I contatti con il Chelsea si sono intensificati nelle ultime ore tra videocall tra i club e continui messaggi del centravanti belga per mettere ulteriore pressione e chiudere la trattativa. Il nuovo proprietario dei Blues, Todd BOEHLY, ha chiesto ulteriore tempo per impegni a Los Angels, ma l'Inter ha fretta per poter giovare ancora del decreto crescita e una prima offerta di prestito oneroso è stata formulata. Ad Appiano aspettano una risposta e non è escluso che con il Chelsea si parli anche di giocatori come DUMFRIES, molto apprezzato da Tuchel e valutato almeno 40 milioni dai nerazzurri, e di due difensori come DE VRIJ e SKRINIAR. Quest'ultimo, però, sta ricevendo anche la corte del Psg che se dovesse affondare il colpo costringerebbe Marotta a investire anche su un centrale e l'indiziato numero uno a quel punto sarebbe Gleison BREMER del Torino. "Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare la Champions" ha detto oggi il centrale brasiliano. Inter, Milan e Tottenham sarebbero pronti ad accontentarlo, ma Cairo non lo lascerà partire per meno di 35 milioni..