Mercato: la Roma insegue Frattesi, rivoluzione viola

Il Milan campione d'Italia ravviva il mercato, a pochi giorni dall'apertura ufficiale. Antonio MIRANTE è sul punto di rinnovare il contratto: nella prossima stagione sarà ancora lui il terzo portiere dei rossoneri. Alessandro PLIZZARI, rientrato dal prestito al Lecce, dovrebbe nuovamente cambiare aria (Palermo?). I riscatti di FLORENZI dalla Roma e Junior MESSIAS dal Crotone sono delle formalità: il giallorosso vale 4,5 milioni, il brasiliano 5,5.

Il Bologna tiene aperta la pista che porta ad Andrea CAMBIASO, giovane difensore del Genoa: sul classe 2000 c'è però anche l'Inter che poi potrebbe girarlo in prestito proprio agli emiliani. L'Atalanta punta su Nuno TAVARES come sostituto di GOSENS, partito a gennaio: la trattativa con l'Arsenal, però, è tutt'altro che semplice.

La Roma ha nel mirino Zeki CELIK. Il terzino del Lilla e della Nazionale turca può lasciare il club francese per 8,5 milioni, la Roma ne offre 6. Non è escluso che si arrivi a un compromesso con l'inserimento di una serie di bonus. FRATTESI è sempre in cima alla lista, ma si lavora anche sulle possibili alternative: una di queste è AOUAR del Lione, il cui cartellino costa 20 milioni.

In casa Fiorentina si annuncia una vera e propria rivoluzione. TORREIRA ha già salutato, adesso il club di Commisso punterà su CABRAL, ma serve anche un'alternativa in attacco: la prima potrebbe essere Luka JOVIC del Real Madrid - il cui ingaggio, però, spaventa - la seconda PINAMONTI, pupillo di Italiano. BELOTTI è sempre un sogno abbastanza proibito. Un altro obiettivo del club viola è il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, che potrebbe arrivare in prestito. E' stato proprio il club nerazzurro a dichiararsi disponibile alla cessione 'parziale', a patto che l'ingaggio sia completamente a carico della Fiorentina.

Il Manchester City ha un nuovo obiettivo: è Marc CUCURELLA, esterno sinistro del Brighton, catalano di 23 anni.