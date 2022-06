Calcio:Gabriel Jesus piace all'Arsenal,ma il City spara alto

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Arsenal è alla caccia di un nuovo centravanti in grado di creare i presupposti per un ritorno in Champions League. L'obiettivo principale della squadra di Mikel Arteta è il brasiliano Gabriel Jesus che, dopo l'arrivo nel Manchester City del norvegese Erling Haaland, rischia di finire in panchina.

Secondo il Times, la squadra londinese avrebbe avanzato un'offerta di 35 milioni di sterline ai 'citizens', La squadra di Pep Guardiola, invece, ne chiede almeno una sessantina.

L'obiettivo dell'Arsenal è di sostituire il gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, ceduto a gennaio al Barcellona, e il francese Alexandre Lacazette, che invece non rinnoverà il contratto con i 'Gunners'. (ANSA).