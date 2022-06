Calcio:messaggio Stefano Tacconi alla moglie Laura, S+L love (2)

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 GIU - "Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così". In attesa delle comunicazioni dall'azienda ospedaliera, Andrea Tacconi condivide su Facebook la buona notizia sulla situazione del padre Stefano.

Molti i commenti alla buona notizia da parte di sportivi, tifosi, amici e compagni di scuola. Come quello di Augusto: "Forza Stefano... forza Campione nonché mio ex compagno di scuola in quel di Spoleto, nel lontano 1975". (ANSA).