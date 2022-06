Tennis: Parigi; Kasatkina in semifinale, Kudermetova ko

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La russa Daria Kasatkina si è qualificata per la semifinale del Roland Garros di Tennis, a Parigi, battendo per 6-4, 7-6 (7-5) la connazionale Veronika Kudermetova. La 25enne Kasatkina, alla prima semifinale nello Slam francese, 20/a nella classifica Wta, affronterà vincente dell'incontro fra la n.1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, e la statunitense Jessica Pegula, per giocarsi un posto nella finale del torneo femminile in programma sabato. (ANSA).