Tennis: impresa Martina Trevisan, è in semifinale al Roland Garros

L'azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, la fiorentina dovrà affrontare la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens.

Dopo aver vinto la prima partita, Trevisan ha avuto un match point nella seconda ma l'ha mancato ed è stata trascinata al tie break, perso 7-3. Nel set decisivo, l'azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3.

E' la prima volta in carriera che Trevisan entra tra le prime quattro al Roland Garros, mentre nel 2020 si era fermata ai quarti. L'ultima italiana in semifinale prima di lei era stata nove anni fa Sara Errani, sconfitta allora da Serena Williams. "Sul primo match point ho sentito troppa tensione nervosa. Sentivo troppo di essere a un punto dalle semifinali ma dopo quel punto ho accettato la situazione - ha detto a caldo l'azzurra, commentando l'occasione mancata per vincere il match già nel secondo set -. Sono arrivata qui a Parigi con molta energia, con la voglia di spingere ancora di più in campo", ha aggiunto ricordando il successo nel torneo di Rabat.