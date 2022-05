Calcio: 'paradiso' Monza, festa grande per la promozione

Il sogno "di fare bene" e magari regalare "un grande campione" al suo Monza dopo aver centrato una promozione che è storia: Silvio Berlusconi sorride, orgoglioso arrivando all'U-Power Stadium per la festa biancorossa tra i cori e gli applausi dei tifosi. "Silvio portaci in Europa", la richiesta del pubblico che è forse un sogno, quasi impossibile. Ma per la coppia Galliani-Berlusconi nulla è davvero impossibile. In quattro anni hanno portato il Monza dalla Serie C alla Serie A ed ora si godono la festa con i tifosi brianzoli, insieme all'ad di Fininvest Danilo Pellegrino. Prima il pullman scoperto per le vie della città, tra cori, bandiere e fumogeni e un lungo corteo. Poi la premiazione nello stadio, con gli spalti gremiti e i bambini del settore giovanile ad attendere i giocatori. C'è anche Mario Balotelli, che del Monza ha vestito la maglia, senza riuscire a farsi leader della cavalcata verso la Serie A ma comunque sempre vicino a Galliani e Berlusconi.

"Quello che sta accadendo qui a Monza è insieme emozionante e notevole - racconta Berlusconi - perché ho visto su internet il pullman e c'era una cittadinanza numerosissima che salutava e applaudiva. Il mio sogno è di vedere il Monza fare bene in Serie A. Noi consideriamo di avere una buona squadra che possa anche così com'è fare bene. Se ci capiterà e potremo prendere qualche grande campione che possa portare alla squadra il segno della sua esperienza e anche della sua capacità di controllare e comandare gli altri, lo faremo volentieri". L'ambizione di non essere una squadra di passaggio, di fare bella figura e diventare una realtà consolidata anche nella massima serie.

Perché anche l'approdo in Serie A è stato pianificato fin dall'acquisto del club. "Sì, ci abbiamo pensato fin dall'anno scorso e io, francamente - ammette Berlusconi - sono stato delusissimo l'anno scorso, perché non ci siamo arrivati per un gol". Il Monza però non ha fallito due volte e ora celebra la sua impresa con una festa in grande stile. "Dopo Napoleone, Silvio la corona ti aspetta", lo striscione esposto dalla Curva.

Applausi a scena aperta per tutti, soprattutto per Giovanni Stroppa. "Grazie a questi straordinari giocatori, grazie ai tifosi perché senza di voi non portavamo a casa il risultato e grazie alla dirigenza straordinaria", le parole del tecnico dal palco. Dopo che il capitano Mario Sampirisi ha alzato la coppa dei playoff al cielo, consegnata dal presidente della Lega B Mauro Balata, sotto una pioggia di coriandoli. Poi in tutto lo stadio riecheggiano le note di "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani, che è lo slogan che ha accompagnato il Monza nella promozione: 'Monza paradiso città', come scrivono dalla Curva.