Under 21, Nicolato: 'Nessuna paura delle difficoltà'

L'Under 21 azzurra riprende il cammino verso la fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo e lo fa radunandosi a Tirrenia. Al comando del Gruppo F, con 17 punti e 3 lunghezze sulla Svezia, seconda con una partita in più, gli azzurrini tornano in campo per le ultime tre sfide del girone con l'obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per il torneo.

Le difficoltà, secondo quanto fa notare il selezionatore Paolo Nicolato, in conferenza stampa, però, non mancano. "Non mi trovo a lavorare in una situazione ideale, perché in tanti hanno smesso di giocare quasi un mese fa, qualche altro accusa problemi fisici, speriamo che la situazione si normalizzi presto. La volontà è di fare il meglio, e questo vale anche se fossi qui con l'Under 15. Io vengo dalle difficoltà, non mi fanno paura, più sono e più di diverto - le parole del tecnico -. In questo momento bisogna identificare chi sta meglio e da lì partire per creare una strategia di gioco. Questa settimana sarà molto importante per noi, la situazione è molto variegata, normalizzata. Difficilmente attingeremo al di fuori da questo gruppo".

Nicolato ha chiamato 26 giocatori per le partite contro Lussemburgo (6 giugno, a Differdange, ore 18), Svezia (9 giugno, a Helsingborg, ore 18) e Repubblica d'Irlanda (14 giugno, ad Ascoli, ore 17,30). "In Svezia giocheremo contro una formazione in pieno campionato - sottolinea - ci dobbiamo ricordare che, alcuni mesi fa, perdemmo proprio contro una squadra molto avanti dal punto di vista atletico. Anche l'Irlanda è una squadra molto fisica e dinamica. Siamo consapevoli delle difficoltà che andiamo ad affrontare. Siamo molto determinati e consapevoli, vogliamo migliorare assolutamente. I giovani sono pochi, questo è un dato di fatto, sulle ragioni del loro mancato impiego possiamo aprire un dibattito".