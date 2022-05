Azzurri: nuova maglia a quadri e colletto tricolore

Doveva essere la maglia per i Mondiali di novembre in Qatar invece sarà l'ultima divisa firmata Puma che la Nazionale indosserà per la prima volta mercoledì (e fino a a fine anno) nella finale a Londra con l'Argentina fra campioni d'Europa e detentori della Coppa America. L'azienda tedesca, che dal 2023 sarà avvicendata dall'Adidas nella collaborazione con le squadre azzurre, ha svelato la nuova divisa con un post sul proprio account ufficiale. La curiosità è che la maglia si presenta 'divisa' in quattro quadrati, con due diverse tonalità di azzurro e il bordo del colletto tricolore: al suo interno sono incise le date dei quattro Mondiali vinti. Sul retro la scritta Italia è in oro. Altra curiosità, su una delle versioni della maglia del portiere dominerà l'arancione.