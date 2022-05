F1: Perez vince a Monaco davanti a Sainz e Verstappen. Quarto Leclerc. Schumacher jr distrugge la Haas

"Era un sogno e l'ho realizzato: e' dedicato a tutto il mio Paese". Sergio Perez vince per la prima volta in stagione, e lo fa a Montecarlo. "Dopo una gara a casa tua - dice il messicano della Red Bull, primo al traguardo di un Gp di Monaco caratterizzato da piggia e incidenti - non c'è niente di meglio che vincere a Montecarlo. Negli ultimi giri e' stato difficile tenere a bada Sainz, ma e' andato tutto bene".



Il Gp di Monaco si è chiuso al giro numero 64. Dopo il verdetto odierno, sul circuito di Montecarlo, l'olandese Max Verstappen - su Red Bull - ha guadagnato qualche punto nella classifica del Mondiale piloti di F1 nei confronti del ferrarista Charles Leclerc, che insegue a -9. Il campione del mondo in carica, infatti, ha 125 lunghezze nella graduatoria iridata, il monegasco insegue con 116. Sergio Perez, dopo la vittoria di oggi, sale a 116, che gli vale il terzo posto, il britannico George Russell è a 84, mentre lo spagnolo Carlos Sainz è a 83.



LA GARA - Sergio Perez, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp di Monaco di F1, disputato fra mille interruzioni sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota messicano ha preceduto sul traguardo la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz Junior. Terza l'altra Red Bull, quella del campione del mondo olandese Max Verstappen, quarto il monegasco Charles Leclerc con l'altra 'Rossa' di Maranello.



E' ripartito il Gp di Monaco, a Montecarlo, le monoposto sono dietro la Safety Car. Gomma hard per Leclerc e Sainz, media per Verstappen e Perez, che guida la corsa. Secondo il regolamento le corsa dovrà concludersi entro le 2 ore (mancano 43'), dunque non è detto che completino i 77 giri previsti, visto che ne sono stati percorsi solo 33 finora.



Al 30/o dei 77 giri previsti il Gp di Monaco, a Montecarlo, si ferma ancora: piloti ai box e giù dalle autovetture. Deve essere ripatato il cordolo contro il quale si è andata a schiantare la Haas di Mick Schumacher. Attualmente in testa alla corsa c'è Perez, davanti a Sainz e Verstappen. Leclerc è quarto.



Brutto incidente per Mick Schumacher junior, al giro 27 del Gp di Monaco. Il tedesco ha distrutto la sua Haas alla curva delle piscine, ma e' uscito illeso dalla situazione. Bandiera rossa, auto ferme.

La Haas distrutta di Mick Schumacher

Il poleman monegasco paga un errore di strategia team Ferrari e si ritrova dietro Max Verstappen al quarto posto del Gp di Monaco, a Montecarlo, quando si sono corsi 22 giri su 77. La scelta di farlo rientrare ai box per un secondo cambio gomme ha fatto infuriare il pilota della 'Rossa' che adesso di ritrova a inseguire. "Perché? Perché?" ha urlato Leclerc alla radio, rivolgendosi al box Ferrari.



Ancora si alza tanta acqua, ma la partenza del Gp di Monaco, a Montecarlo, di fatto è avvenuta, dopo i giri con la safety car.



Le avverse condizioni del meteo hanno costretto a vari rinvii il Gp di Monaco, a Montecarlo. La gara è partita con un ritardo di oltre un'ora.



Charles Leclerc, su Ferrari, parte in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11''376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz, per una prima fila tutta Ferrari. Alle loro spalle le due Red Bull, con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. In terza fila Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes).