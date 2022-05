Gp Italia, a Masia le libere 2 della Moto3

La seconda sessione di prove libere nella classe Moto3 del Gran Premio d'Italia all'autodromo del Mugello ha visto Jaume Masia (Ktm) imporsi con il crono di 1'57''134. Lo spagnolo, ha battuto nell'ordine di 608 e 641 millesimi i giapponesi Ayumu Sasaki (Husquarna) e Tatsuki Suzuki (Honda). I due piloti in testa alla classifica dei tempi, insieme al cesenate Elia Bartolini si sono resi protagonisti di uno spettacolare incidente alla curva Correntaio. Ad avere la peggio è stato Sasaki, colpito dalla moto di Masia. Trasportato al centro medico, il giapponese è stato sottoposto a una serie di radiografie che avrebbero escluso delle fratture. Per precauzione il pilota è stato comunque trasferito all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze) per sottoporsi a una tac al cranio. Nella classifica dei tempi, il primo degli italiani è risultato il romano Dennis Foggia (Honda), 4/o, seguito dal leader del campionato, lo spagnolo Sergio Garcia (Gasgas). La Moto3 tornerà in pista domani alle ore 9,00 per le 3/e prove libere.