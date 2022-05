Festa Milan: pienone tifosi davanti alla sede del club

Già un'ora prima dell'appuntamento dato dal Milan al pubblico rossonero, Piazza Gino Valle di fronte alla sede del club, inizia a riempirsi di tifosi pronti a salutare la squadra. Poi poco dopo le 18, dopo che i giocatori saluteranno i tifosi, partirà il pullman scoperto che attraverserà le vie centrali di Milano fino al Duomo. Bandiere, cori sfottò contro Inter e Calhanoglu, colpevole di aver lasciato il Milan a parametro zero per vestire la maglia nerazzurra. I primi giocatori sono già arrivati, acclamati dal pubblico in attesa di poter ringraziare ancora una volta la squadra dopo l'incredibile impresa scudetto.