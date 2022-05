Serie A: in campo Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese

In campo Venezia-Cagliari 0-0 e Salernitana-Udinese 0-1 per le ultime due sfide del campionato 2021-2022. I sardi e i campani si giocano la permanenza in Serie A

GOL

Salernitana-Udinese 0-1 - Al 6' Deulofeu porta in vantaggio gli ospiti che trova l'angolino basso di sinistra su assist di Udogie

Così alla vigilia

"Ci sarà anche la possibilità per i giovani di far parte del gruppo squadra. L'obiettivo è mandare in campo giocatori che hanno condizione fisica e mentale per una partita attenzionata da tutti. Ebuhei non ci sarà. Si è fermato Aramu, da rivalutare da qui alla partita per un problema muscolare, Nsame non ci sarà sicuramente perché si sposa e anche Henry non giocherà, oltre agli squalificati (tra cui Okereke, ndr)". Così nell'ultima conferenza stampa di Serie A è intervenuto Andrea Soncin, tecnico dei lagunari subentrato quattro partite fa a Paolo Zanetti. Per volontà del club, il Venezia si presenterà "spuntato" per la gara contro il Cagliari. Destinate a generare polemiche le decisioni sul francese Henry: «È una decisione del club, il giocatore voleva esserci assolutamente, i rumors di mercato sono veri, quindi il club d'accordo con tutti ha deciso di preservare il giocatore. Penso l'intento sia quello di non farlo infortunare. Nsame invece ha un impegno personale, si sposa". Per il Cagliari sarà l'ultima chance salvezza: "incontriamo una squadra che ha estrema necessità di punti, che ha cambiato, non sa come verrà a giocarsela qui, però i ragazzi si stanno allenando bene, c'è un clima giusto, che continua da queste tre settimane, siamo molto determinati a concludere bene. Il Venezia farà la sua parte, è la base, sarebbe offensivo pensare al contrario».