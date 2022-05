Serie A: Atalanta-Empoli, formazioni

Il fantasista sloveno era fuori per problemi personali ROMA (ANSA) - ROMA, 20 MAG - Dopo quasi quattro mesi, Josip Ilicic torna a figurare nella lista dei convocati dell'Atalanta. L'allenatore Gian Piero Gasperini l'ha infatti inserito nell'elenco dei 22 giocatori a referto sabato sera contro l'Empoli a Bergamo per l'ultima giornata del campionato di Serie A. L'ultima presenza dello sloveno, che come nell'estate del 2020 era rimasto ai margini per problemi personali, risaliva al 9 gennaio scorso, da cambio, nel 6-2 di Udine. In seguito, pur allenandosi regolarmente al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, l'attaccante, 23 presenze e 4 gol stagionali, ha saltato 17 match di campionato, 2 di Coppa Italia e 6 di Europa League senza essere peraltro inserito nella Lista Uefa di gennaio.

Probabili formazioni

Fiorentina-Juventus.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 9 Cabral, 8 Saponara. (69 Dragowski, 5 Rosati, 2 Quarta, 29 Odriozola, 55 Nastasic, 17 Terzic, 18 Torreira, 11 Ikoné, 7 Callejon, 9 Piatek, 91 Kokorin, 67 Munteanu). All.; Italiano. Squalificati: Maleh. Diffidati: Castrovilli, Odriozola. Indisponibili: Castrovilli, Sottil Juventus (4-3-3): 36 Perin; 11 Cuadrado, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 17 Pellegrini; 27 Locatelli, 47 Miretti, 25 Rabiot; 20 Bernardeschi, 7 Vlahovic, 18 Kean (1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 4 De Ligt, 5 Arthur, 9 Morata, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 24 Rugani, 28 Zakaria, 38 Aké). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Dybala, Kean, Rabiot, Vlahovic. Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Chiesa, Kaio Jorge. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 1,8; 3.75: 4.00.

Atalanta-Empoli.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 91 Zapata, 10 Boga. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 46 Cittadini, 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 20 Mihaila, 59 Miranchuk). All.: Gasperini. Squalificati: Malinovskyi. Diffidati: Palomino. Indisponibili: Muriel, Pezzella, Toloi.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario, 30 Stojanovic, 42 Viti, 33 Luperto, 21 Cacace, 27 Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli, 7 Verre, 9 Cutrone, 19 La Mantia. (1 Ujkani, 22 Furlan, 6 Romagnoli, 34 Ismajli, 15 Benassi, 16 Fazzini, 10 Bajrami, 65 Parisi, 8 Henderson, 5 Stulac, 35 Baldanzi, 11 Di Francesco). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marchizza, Henderson,Tonelli, Pinamonti. Indisponibili: Haas, Marchizza, Tonelli, Pinamonti. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,20; 7.25; 11.00.

Lazio-Verona

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 26 Radu, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 9 Pedro, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 23 Hysaj, 33 Luiz Felipe, 16 Kamenovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 8 Akpa Akpro, 18 Romero, 27 Moro, 11 Cabral). All.: Sarri. Squalificato: Patric. Diffidati: Immobile, Luiz Felipe, Marusic, S.Milinkovic-Savic. Indisponibile: Immobile. Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 31 Sutalo, 16 Casale, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 78 Hongla, 4 Veloso, 8 Lazovic; 11 Lasagna, 10 Caprari; 99 Simeone. (12 Chiesa, 22 Berardi, 27 Dawidowicz, 45 Retsos, 42 Coppola, 29 Depaoli, 30 Fabrotta, 14 Ilic, 61 Tameze, 24 Bessa, 88 Praszelik, 18 Cancellieri). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Colombo di Como. Quote Snai: 1,75; 4,00; 4,00.