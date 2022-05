Il Ramón Sánchez-Pizjuán, a Siviglia, è pronto ad accogliere Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow, che stasera scenderanno in campo per la finale di Europa League. Allarme nella città andalusa dove è attesa un'invasione di tifosi. Secondo alcune stime arriveranno 80mila scozzesi e 50 mila tedeschi, con uno stadio che ha una capienza massima di 43.800 persone. Per questo è stato deciso di aprire l'altro stadio cittadino, quello del Betis, e di allestire un altro paio di 'fan zone' in città.