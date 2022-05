Da Pogba a Mbappé, parte la corsa al mercato show

La stagione non è finita , ma il mercato è già cominciato e al centro delle voci ci sono due stelle della Francia campione del mondo. Paul POGBA sembra più vicino alla Juventus, che nel caso riprendesse il 'Polpo' rinuncerebbe a Sergej MILINKOVIC SAVIC, soluzione più dispendiosa in quanto il presidente della Lazio Claudio Lotito chiede 70 milioni. Al discorso è interessato il Psg, altro pretendente di Pogba ma interessato anche al 'Sergente' biancoceleste, che potrebbe andare a Parigi se l'altro scegliesse di tornare in bianconero.

E a proposito di Psg, sembra ormai scontato che Kylian MBAPPE' annunci a breve, probabilmente dopo la finale di Champions. il suo passaggio (da svincolato) alle 'merengues' di Madrid per un ingaggio che potrebbe arrivare a 30 milioni a stagione, gli stessi che prenderà Erling HAALAND al Manchester City.

In Italia si parla molto di Paulo DYBALA. L'ad dell'Inter Beppe Marotta sta lavorando per portarlo all'Inter, ma la Roma non molla la presa perché Mourinho ha chiesto espressamente di fare il possibile per prendere la Joya. Il problema è l'ingaggio del giocatore perché a Trigoria non possono andare oltre certe cifre. L'eventuale arrivo dell'ormai ex numero 10 della Juve, comporterebbe l'addio a ZANIOLO, che ha estimatori sia in Italia, a Torino sponda bianconera, che a Londra, leggi Tottenham. La Roma lavora anche sulla pista di Nemanja MATIC, altro calciatore stimato da 'Mou' e che in estate si svincola dal Manchester United. Come punta esterna il rinforzo individuato sarebbe Ola SOLBAKKEN del Bodo Glimt.

In casa Lazio è possibile una rivoluzione, a cominciare dalla porta perché andranno via sia Thomas STRAKOSHA (va in Inghilterra al Fulham) che Pepe REINA. A Maurizio Sarri piace Marco CARNESECCHI della Cremonese, e la dirigenza della Lazio è al lavoro per limare il prezzo. Per il reparto avanzato a Formello si sta tentando di stringere i tempi per Francesco CAPUTO. L'alternativa potrebbe essere JOAO PEDRO, che lascerà il Cagliari in caso di retrocessione.

La Juve, oltre che con Pogba, tratta con un altro svincolato eccellente, Angel DI MARIA, in uscita dal Psg. La trattativa sarebbe a buon punto, e resterebbero da limare alcuni dettagli.

I bianconeri vorrebbero tentare anche il colpo Ivan PERISIC, soffiandolo all'Inter con cui non ha ancora rinnovato, mentre Mathijs DE LIGT riceverà una proposta di prolungamento ma poi potrebbe essere ceduto al miglior offerente: il Manchester United è molto interessato. Il Milan prenderà il difensore Sven BOTMAN dal Lilla e l'attaccante Divock ORIGI ora al Liverpool.

Daniel MALDINI potrebbe andare al Monza in caso di promozione in A dei brianzoli, che pensano anche a Gian Piero GASPERINI per la panchina, sempre in caso di salto in massima serie.