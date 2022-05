A pochi minuti dal calcio d'inizio tra Juventus e Lazio, le Juventus Women si sono prese la scena dello Stadium. Le ragazze di Montemurro sono state premiate per la conquista del quinto scudetto consecutivo. In stagione, le bianconere hanno anche alzato la Supercoppa, oltre ad essere in finale di coppa Italia: si giocherà il 22 maggio contro la Roma.