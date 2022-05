Riecco Spinazzola, 4' al Franchi 10 mesi dopo infortunio

Un ritorno in campo non in una gara memorabile ma comunque importante al 'Franchi' per Leonardo Spinazzola, il giocatore della Roma fermo dall'Europeo del 2021 per il grave infortunio subito nel match dell'Italia col Belgio del 2 luglio. Il difensore giallorosso è entrato in campo al posto di Karsdorp al 90' del match con la Fiorentina.