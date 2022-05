Giro: Jesi in rosa con dedica a Michele Scarponi

Sarà una grande foto di Michele Scarponi ad accogliere il 17 maggio prossimo la sala stampa del Giro d'Italia che farà tappa a Jesi (Ancona). In una città decorata in rosa, in ogni suo angolo, anche il "Palatriccoli" si veste a festa, con una dedica speciale al campione di ciclismo, scomparso cinque anni fa, il 22 aprile 2017, a causa di un incidente stradale, investito da un furgone mentre si stava allenando sulle strade di casa, nella sua Filottrano (Ancona).

In attesa dell'arrivo della decima Tappa (Pescara-Jesi) le vetrate del palazzetto dello sport si rinnovano e nell'ingresso principale è stata inserita ex-novo l'immagine di Scarponi su fondo rosa. Sui lati, le vetrate accolgono le foto delle olimpioniche Elisa Di Francisca, Giovana Trillini e Valentina Vezzali; dall'altra il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini con la Coppa Europa in mano, quello della Nazionale di fioretto Stefano Cerioni e la campionessa di motociclismo Alessia Polita. Alla presentazione delle nuove vetrate è intervenuto Marco Scarponi, fratello di Michele, presidente della Fondazione Michele Scarponi.