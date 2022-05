Serie A: Spezia-Atalanta, formazioni

Tre lunghezze (almeno) da recuperare alle romane in altrettante tappe da qui alla fine e la Fiorentina da staccare, in attesa dell'incrocio scudetto col Milan e i saluti al pubblico con l'Empoli. Alla Spezia, per l'Atalanta, l'inizio del trittico della verità per misurare il proseguimento delle proprie ambizioni europee è fissato domenica a pranzo contro una delle sole quattro squadre battute a Bergamo in campionato. Contro Thiago Motta, secondo allievo di Gian Piero Gasperini nelle ultime tre partite dopo l'affannoso 4-4 strappato nel finale al Torino di Juric, l'unica certezza è l'obbligo di fare bottino pieno con un avversario non ancora matematicamente salvo. I dubbi, invece, riguardano la formazione, vista la pretattica sulla lista dei convocati non diramata, o meglio lo stato di forma di non pochi big, arrivati coi muscoli tiratissimi al finale di una stagione vissuta sottosopra da gennaio in avanti, tra l'eliminazione ai quarti sia in Coppa Italia che in Europa League e gli appena 18 punti in 16 giornate del girone di ritorno.

Tra i marcatori a campi invertiti paiono sicuri del posto il doppiettista del 20 novembre al Gewiss Stadium, Pasalic, a segno da 3 gare di fila nonostante gli ultimi due ruoli da subentrato e a quota 12 il capocannoniere nerazzurro sul fronte interno, e Malinovskyi, anche lui atteso al ritorno da titolare sempre che la coppia colombiana dell'attacco si conceda un fine settimana di pausa. Se Muriel ha steccato solo con la Salernitana, infatti, Zapata, dopo aver timbrato il cartellino a Venezia, è rimasto in preda a una certa abulia figlia anche di un affaticamento all'adduttore sinistro la cui lesione, riportata il 21 dicembre in casa del Genoa, gli è costata 15 partite in tutto l'inverno di cui 9 in serie A.

L'unico centravanti di posizione e di fisico in rosa s'è pure dovuto allenare a parte in almeno due sessioni settimanali su quattro a Zingonia, insieme a Scalvini, l'altro escluso seppur non ufficiale: da terzo di difesa, a meno di una contro-virata a quattro abbassando i pendolini (Maehle o Hateboer e Zappacosta, arretrato De Roon (con mediana Koopmeiners-Freuler) insieme a Demiral e uno tra Djimsiti e il diffidato Palomino, un altro tra gli affaticati illustri e a un cartellino dalla squalifica contro il Milan. Trascorsa la vigilia nel rituale silenzio, del tecnico dei bergamaschi si ricorda comunque l'ammissione del lunedì sera dopo l'1-1 con la Salernitana, avendo attribuito alla mancanza di spirito, di intensità e di prolificità le magre della squadra. Se è vero che un ciclo è concluso, l'obiettivo è puntare in extremis a una delle due coppe continentali minori facendo la corsa su se stessi.

Probabili formazioni di Spezia-Atalanta:

Spezia (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 14 Kiwior; 11 Gyasi, 33 Agudelo, 10 Verde; 9 Manaj. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 7 Sala, 8 Kovalenko, 15 Hristov, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 39 Nguiamba, 77 Bertola). All.: T.Motta. Squalificati: nessuno.Diffidati: Bastoni, Gyasi, Kovalenko, T.Motta (allenatore). Indisponibili: Leo Sena, Colley.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 9 Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 46 Cittadini, 77 Zappacosta, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 10 Boga, 20 Mihaila, 59 Miranchuk, 91 Zapata, 99 Cisse). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Palomino. Indisponibili: Pezzella, Toloi.

Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 6,50; 5,00; 1,43.