Gp Miami, Verstappen sfida la Ferrari: 'Sarà una gara pazzesca'

Il primo Gran Premio della storia della Formula 1 a Miami sarà una gara "pazzesca". Ne è convinto il campione del mondo Max Vestappen, pronto ad una nuova sfida con il leader del Mondiale Charles Leclerc. Red Bull e Ferrari già accendono gli entusiasmi degli americani in vista di una corsa su un circuito cittadino inedito, a fianco dell'Hard Rock Stadium dove i biglietti sono finiti da un pezzo.

A far sognare gli appassionati di motori made in Usa è anche la speranza di poter rivedere dal vivo le sfide da cinema di 'Drive to Survive', la serie di Netflix della Formula 1 che sta spopolando negli Stati Uniti. "Penso che questo fine settimana sarà davvero pazzesco - ha assicurato il campione del mondo Red Bull - Non vedo l'ora di correre a Miami, ho guidato la pista al simulatore, ci siamo esercitati e preparati il più possibile senza visitare davvero il tracciato. Mi piace correre ad Austin, ed è bello correre in un altro stato degli Usa. È emozionante vedere la Formula 1 diventare sempre più importante negli Stati Uniti; la F1 e i team stanno lavorando duramente per promuovere questo sport in America e lo dimostra il fatto che avremo sempre più gare qui (dal 2023 ci sarà anche Las Vegas, ndr). Stiamo rendendo sempre più popolare questo sport - prosegue l'olandese volante - Penso che aiuti il fatto che sia più facile seguire le altre vetture e sorpassare; contribuisce certamente anche la competizione tra più squadre per le vittorie, credo sia la cosa più importante per i fan. Spero che sarà un fine settimana emozionante, Miami è una città davvero bella e penso che sia un luogo davvero interessante per disputare un Gran Premio. Credo che non solo i piloti siano entusiasti, ma anche i fan".

Entusiasta di correre subito negli Stati Uniti è anche l'ormai ex rivale per il titolo di Verstappen, Lewis Hamilton alle prese dall'inizio della stagione con i guai prestazionali della sua Mercedes. "Sarà un evento enorme - ha detto il sette volte iridato inglese - ovviamente c'è sempre stata la gara ad Austin, in Texas, anch'essa incredibile, ma è la prima volta che disputo un GP in un altra località dal 2007, ossia da Indianapolis. Vengo qui negli USA da tanto, tanto tempo, ma non ho mai capito perché le persone non si fossero mai interessate della F1 - ha aggiunto - tutti conoscevano la Nascar, ed anche qui avete grandi appassionati di motorsport. Ma, come ho detto, grazie allo show di Netflix, peraltro durante la pandemia, è aumentata tantissimo la popolarità della nostra categoria, ed ora è un vero e proprio boom".

Un Hamilton che, appena sbarcato in Usa, è stato capace di affrontare anche temi fuori da quelli della pista: "Amo trovarmi negli Stati Uniti - ha scritto Hamilton in una storia pubblicata su Instagram riguardo all'attuale dibattito in Usa sulla decisione della Corte Suprema di ribaltare la storica sentenza che garantisce il diritto all'aborto - ma non posso ignorare quello che sta succedendo proprio in questo momento. Quello che alcuni nel governo stanno cercando di fare alle donne che vivono qui. Ognuno dovrebbe avere il diritto di scegliere che cosa fare con il proprio corpo. Non possiamo permettere che questa scelta venga portata via".